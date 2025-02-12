Клерк
Обучение для бухгалтеров

Как отразить оценочные обязательства в годовой отчетности

Компании, которые не имеют права применять упрощенные способы ведения бухучета, должны отражать оценочные обязательства. Рассказываем, как определить их сумму и зафиксировать операции в отчетности.
Как отразить оценочные обязательства в годовой отчетности
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Оценочные обязательства — это будущие обязательства организации, по которым нельзя точно определить величину, срок исполнения, либо оба этих параметра сразу. Для признания оценочного обязательства в бухучете должны выполняться следующие условия (п. 5 ПБУ 8/2010):

  1. В будущем в результате исполнения обязательства уменьшатся экономические выгоды организации. В условиях неопределенности можно признавать оценочное обязательство в бухучете, если вероятность уменьшения экономических выгод компании выше 50%.

  2. Сумму обязательства можно обоснованно оценить, пусть и не со 100% точностью.

Оценочные обязательства входят состав пояснений к годовому отчету.

Пояснения (приложения) в табличной или текстовой форме для раскрытия сведений об учетной политике организации и предоставления пользователям отчетности других данных, которые нецелесообразно включать в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, но которые необходимы для реальной оценки финансового состояния организации.

Пример табличной формы пояснений (Приложение №3 к Приказу № 66н) содержит информацию о составе и движении отдельных видов активов и обязательств организации, а также полученной и использованной государственной помощи:

  1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР).

  2. Основные средства.

  3. Финансовые вложения.

  4. Запасы.

  5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

  6. Затраты на производство.

  7. Оценочные обязательства.

  8. Обеспечения обязательств.

  9. Государственная помощь.

Как определить сумму оценочного обязательства

При определении суммы оценочного обязательства нужно использовать данные по текущей сделке, а также информацию об исполнении аналогичных обязательств в прошлом, если они были у компании. Также необходимо учесть риски и будущие события, если они могут повлиять на величину оценочного обязательства. При необходимости можно воспользоваться помощью экспертов (п. 16, 18 ПБУ 8/2010).

Пунктом 17 ПБУ 8/2010 установлено два метода определения суммы оценочного обязательства:

  1. Если оценочное обязательство может принять одно из нескольких значений, то нужно определить средневзвешенную сумму с учетом вероятности каждого значения. 

  2. Если оценочное обязательство с равной вероятностью может принять любое значение из интервала, то нужно определить среднее арифметическое от минимальной и максимальной величины интервала.

Как отразить оценочное обязательство

Отражать оценочное обстоятельство нужно на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетом учета расходов или активов согласно ПБУ. При этом величину обязательства организация должна не только определить самостоятельно, но и подтвердить с помощью документов.

Чтобы грамотно вести бухгалтерский учет и потом составлять идеальную отчетность нужно освоить все тонкости применения ФСБУ. Начиная с отчетности за 2024 год организации должны применять ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», а с 1 апреля 2025 года ФСБУ 28/2003 «Инвентаризация». Также в 2025 году в силу вступит еще один важный стандарт — ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», который нужно будет использовать при подготовке годового отчета за 2025 год.

Поможем разобраться в нюансах применения действующих ФСБУ, а также подготовиться к работе со стандартами, которые только вступят в силу, на курсе повышения квалификации «Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухгалтерская отчетность».

Вы научитесь составлять бухгалтерскую отчетность по новым правилам 2025 года, узнаете, как избежать типичных ошибок других бухгалтеров, будете понимать, когда ФСБУ можно законно не применять в компании.

Вам не придется самостоятельно погружаться в сотни страниц канцелярского текста, наши эксперты уже все изучили и подготовили для вас уроки с понятными примерами и инструкциями.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 150 ак. часов.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 68% за 7 900 рублей вместо 24 400 рублей.

Обучение начнется 15 февраля.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации, которые пригодятся вам в работе и сдаче отчетности, в каталоге «Клерка».

Продукты компании

Начать дискуссию