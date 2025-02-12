Как отразить оценочные обязательства в годовой отчетности

Компании, которые не имеют права применять упрощенные способы ведения бухучета, должны отражать оценочные обязательства. Рассказываем, как определить их сумму и зафиксировать операции в отчетности.

Оценочные обязательства — это будущие обязательства организации, по которым нельзя точно определить величину, срок исполнения, либо оба этих параметра сразу. Для признания оценочного обязательства в бухучете должны выполняться следующие условия (п. 5 ПБУ 8/2010):

В будущем в результате исполнения обязательства уменьшатся экономические выгоды организации. В условиях неопределенности можно признавать оценочное обязательство в бухучете, если вероятность уменьшения экономических выгод компании выше 50%. Сумму обязательства можно обоснованно оценить, пусть и не со 100% точностью.

Оценочные обязательства входят состав пояснений к годовому отчету.

Пояснения (приложения) в табличной или текстовой форме для раскрытия сведений об учетной политике организации и предоставления пользователям отчетности других данных, которые нецелесообразно включать в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, но которые необходимы для реальной оценки финансового состояния организации.

Пример табличной формы пояснений (Приложение №3 к Приказу № 66н) содержит информацию о составе и движении отдельных видов активов и обязательств организации, а также полученной и использованной государственной помощи:

Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР). Основные средства. Финансовые вложения. Запасы. Дебиторская и кредиторская задолженность. Затраты на производство. Оценочные обязательства. Обеспечения обязательств. Государственная помощь.

Как определить сумму оценочного обязательства

При определении суммы оценочного обязательства нужно использовать данные по текущей сделке, а также информацию об исполнении аналогичных обязательств в прошлом, если они были у компании. Также необходимо учесть риски и будущие события, если они могут повлиять на величину оценочного обязательства. При необходимости можно воспользоваться помощью экспертов (п. 16, 18 ПБУ 8/2010).

Пунктом 17 ПБУ 8/2010 установлено два метода определения суммы оценочного обязательства:

Если оценочное обязательство может принять одно из нескольких значений, то нужно определить средневзвешенную сумму с учетом вероятности каждого значения. Если оценочное обязательство с равной вероятностью может принять любое значение из интервала, то нужно определить среднее арифметическое от минимальной и максимальной величины интервала.

Как отразить оценочное обязательство

Отражать оценочное обстоятельство нужно на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетом учета расходов или активов согласно ПБУ. При этом величину обязательства организация должна не только определить самостоятельно, но и подтвердить с помощью документов.

Чтобы грамотно вести бухгалтерский учет и потом составлять идеальную отчетность нужно освоить все тонкости применения ФСБУ. Начиная с отчетности за 2024 год организации должны применять ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», а с 1 апреля 2025 года ФСБУ 28/2003 «Инвентаризация». Также в 2025 году в силу вступит еще один важный стандарт — ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», который нужно будет использовать при подготовке годового отчета за 2025 год.

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