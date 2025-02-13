Какие отчеты сдаем за 1 квартал 2025 года

Сделали для вас шпаргалку по отчетности в налоговую и СФР за 1 квартал 2025 года. Приложили новые формы деклараций с примерами заполнения, а также полезные материалы для подготовки.

В России продолжается декларационная кампания — бухгалтеры сдают отчетность за 4 квартал 2024 года и годовую отчетность. Несмотря на то, что с 1 января официально вошли в оборот новые формы отчетов и деклараций, в большинстве случаев применять их нужно будет начиная с 1 квартала 2025 года. Так что сейчас самое время разобраться в том, что изменилось в привычных шаблонах и как заполнять их теперь без ошибок. Чтобы вам было проще подготовиться к квартальной отчетности, мы выписали все, что нужно сдать и собрали полезные материалы, которые помогут вам справиться с новыми задачами на ура, не тревожась о налоговых проверках и претензиях.

Отчетность в ИФНС

Вид отчетности Срок сдачи Расчет 6-НДФЛ 25.04.2025 РСВ (по новой форме) 25.04.2025 Декларация по налогу на прибыль при ежеквартальной сдаче отчетности (по новой форме) 25.04.2025 Декларация по НДС (по новой форме) 25.04.2025 Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 21.04.2025

Отчетность в СФР

Вид отчетности Срок сдачи ЕФС-1 (сведения о взносах на травматизм) 25.04.2025

Где взять материалы для подготовки

Подробнее о том, как работать по новым правилам, как заполнять и в какие сроки сдавать всю отчетность на 2025 год, рассказываем на курсах повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка».

Сделали для вас подборку курсов с обновленной программой, где вы сможете найти самую актуальную информацию для сдачи квартальной отчетности без ошибок и трудностей.

В 2025 году работа с большинством налогов меняется. На курсе повышения квалификации вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ, налог на прибыль и имущество, земельный налог, а также страховые взносы с учетом налоговой реформы-2025.

Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена со скидкой 76%: 6 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Обучение начнется 15 февраля.

Записаться

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70% до 14 февраля: 10 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Обучение начнется 15 февраля.

Записаться

В обновленной программе мы подробно разбираем расчет и уплату НДС на УСН, учим заполнять новую декларацию по актуальным шаблонам. Также в курсе есть много полезной и свежей информации для компаний на ОСНО.

Вы научитесь по-новому вести книги покупок и продаж, сможете выбрать выгодную ставку НДС и применять льготы.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена со скидкой 70% до 14 февраля: 7 900 рублей вместо 26 000 рублей.

Обучение начнется 15 февраля.

Записаться

Вы узнаете, как вести учет аренды и интеллектуальной собственности, сможете с легкостью вести налоговый учет доходов и расходов организации, формировать налоговую базу, рассчитывать налог на прибыль. В обновленной программе есть актуальная форма декларации по налогу на прибыль, а также пошаговый пример ее заполнения.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 50% до 14 февраля: 7 900 рублей вместо 15 900 рублей.

Обучение начнется 15 февраля.

Записаться

На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов, заполнять форму ЕФС-1 и сдавать отчетность в СФР без проблем.

Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов и работу в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73% до 14 февраля: 8 900 рублей вместо 32 890 рублей.

Обучение начнется 15 февраля.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации, которые пригодятся вам в работе и сдаче отчетности, в каталоге «Клерка».