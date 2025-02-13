Какие отчеты сдаем за 1 квартал 2025 года

В России продолжается декларационная кампания — бухгалтеры сдают отчетность за 4 квартал 2024 года и годовую отчетность. Несмотря на то, что с 1 января официально вошли в оборот новые формы отчетов и деклараций, в большинстве случаев применять их нужно будет начиная с 1 квартала 2025 года. Так что сейчас самое время разобраться в том, что изменилось в привычных шаблонах и как заполнять их теперь без ошибок. Чтобы вам было проще подготовиться к квартальной отчетности, мы выписали все, что нужно сдать и собрали полезные материалы, которые помогут вам справиться с новыми задачами на ура, не тревожась о налоговых проверках и претензиях.
Отчетность в ИФНС
Вид отчетности
Срок сдачи
Расчет 6-НДФЛ
25.04.2025
РСВ (по новой форме)
25.04.2025
Декларация по налогу на прибыль при ежеквартальной сдаче отчетности (по новой форме)
25.04.2025
Декларация по НДС (по новой форме)
25.04.2025
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
21.04.2025
Отчетность в СФР
Вид отчетности
Срок сдачи
ЕФС-1 (сведения о взносах на травматизм)
25.04.2025
Где взять материалы для подготовки
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