Клерк
Обучение для бухгалтеров

⚡ Акция дня! Тариф Клерк.Премиум на 9 месяцев по суперцене

Обычно мы предлагаем подписку Клерк.Премиум на полгода или год, но сегодня особенный день! Сейчас вы можете оформить подписку на 9 месяцев с полным доступом ко всему закрытому контенту и безлимитными консультациями по выгодной цене. Поторопитесь — акция действует только сегодня, 13 февраля.
⚡ Акция дня! Тариф Клерк.Премиум на 9 месяцев по суперцене

Клерк.Премиум — это палочка-выручалочка каждого бухгалтера. Подписка облегчит вашу ежедневную рутину и поможет оставаться в курсе последних событий.

Для всех влюбленных в бухгалтерию сегодня действует акция! Вы можете оформить наш специальный тариф Клерк.Премиум на девять месяцев с доступом ко всем обучающим материалам «Клерка» и безлимитными консультациям за 12 900 рублей. Предложение действует для новых клиентов.

Сейчас ответственное время годовой отчетности. В этом году бухгалтерам нужно сдать отчеты и декларации по новым формам и в новые сроки. Чтобы помочь вам сделать это без ошибок и претензий налоговой, мы добавили в подписку все актуальные формы с примером заполнения и обновленными кодами.

Онлайн-курсы

В подписке Клерк.Премиум вы найдете самую свежую и необходимую для работы информацию, контент мы обновляем ежедневно. Новый онлайн-курс выходит каждый квартал. А онлайн-курсы, которые уже есть в подписке, мы обновили в соответствии с изменениями налоговой реформы-2025:

Консультации

Если вам понадобится срочная помощь — возникнет сложная рабочая ситуация, появятся вопросы по новым формам, нормативным актам и т. д., то вы всегда можете обратиться к нашим специалистам.

Эксперты «Клерка» помогут вам решить любую рабочую задачу — даже самую сложную и запутанную. В течение 3,5 часов вы получите развернутый ответ и рекомендации.

Заручитесь поддержкой специалистов — оформите подписку Клерк.Премиум на девять месяцев прямо сейчас и получите безлимитный доступ к Консультациям.

Что еще входит в подписку

С подпиской вы получите доступ ко всем онлайн-курсам «Клерка». В подписке более 600 записей вебинаров, разборы законов, мини-курсы, тренинги со специалистами, справочно-правовая система и консультации экспертов. Все эти материалы нельзя купить по отдельности, они доступны только подписчикам Клерк.Премиум.

Также с подпиской вы получите онлайн-билеты на все конференции «Клерка». Ближайшая VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта в Москве — и у подписчиков уже есть билеты на это мероприятие!

Сейчас вы можете оформить подписку Клерк.Премиум на девять месяцев за 12 900 рублей вместо 29 900 рублей.

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