Что посмотреть в Москве в марте — главные достопримечательности столицы

13 марта в Москве пройдет VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025». Для бухгалтера это отличный повод приехать в столицу и пройтись по городу, заглянуть в интересные места и вкусно поесть. Рассказываем, где позавтракать перед Конференцией и прогуляться после насыщенного дня в кругу коллег.

Если вы впервые приезжаете в Москву или бывали, но проездом, так что времени на полноценную прогулку не было, то VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» — это прекрасная возможность совместить приятное с полезным. И пообщаться с коллегами, узнать последние новости бухгалтерии и рекомендации по работе от экспертов, и посмотреть столицу, которая особенно прекрасна весной.

Мероприятие пройдет 13 марта в Москве в Гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская». По адресу: ул. Космонавта Волкова 6А. Это событие, которого ждут все бухгалтеры страны — не пропустите!

Топ-6 мест для прогулки по столице

Лучший способ изучить город — пройтись по нему пешком, заглянуть в переулки, погулять по широким проспектам и паркам.

1. Красная площадь — классика, которая не перестает восхищать красотой и масштабами. Красная площадь включена в список всемирного наследия Юнеско. Приехав сюда, вы сможете увидеть сразу несколько достопримечательностей: Кремль, мавзолей Ленина, Успенский собор, собор Василия Блаженного и Спасскую башню. Также здесь расположен крупнейший в России Исторический музей и один из самых популярных и дорогих магазинов страны — ГУМ.

2. Парк «Зарядье» — это целый комплекс для отдыха. В 2018 году журнал Time включил «Зарядье» в список 100 лучших мест мира — единственный объект из России. В парке есть несколько павильонов. В них можно совершить виртуальный полет над Москвой, посмотреть ледяную пещеру или спуститься в подземный музей. С Парящего моста — бетонной консоли длиной 70 метров — открываются потрясающие панорамные виды на Кремль, центр города, набережные Москвы-реки и сам парк.

Фото: группа ВК парка «Зарядье»

3. Парк Горького — центральный парк столицы. Он открыт круглосуточно, внутри — аллеи, велодорожки, кафе, детские площадки, павильоны и музеи, в том числе музей современного искусства «Гараж».

4. Старый Арбат — самая знаменитая пешеходная улица Москвы. Здесь в разные годы жили писатели и поэты, вы можете заглянуть в музей-квартиру Пушкина или посетить спектакль в Театре Вахтангова. На улице часто проходят выставки и инсталляции, читают стихи студенты театральных вузов и выступают музыканты.

5. Москва-Сити — это небоскребы на Пресненской набережной. Комплекс состоит из 19 башен разной высоты. Самая высокая — «Федерация», в ней 97 этажей. Вы можете подняться на смотровую площадку и посмотреть на город с высоты.

6. ВДНХ — полюбуйтесь величественной архитектурой разных павильонов, не забудьте сфотографировать знаменитую скульптуру «Рабочий и колхозница» и фонтан «Дружба народов».

Фото: группа ВК парка ВДНХ

Совет: приезжайте заранее, чтобы успеть до Конференции не только пройтись по Москве, но и заглянуть в главные музеи столицы.

Третьяковская галерея — в главном корпусе в Лаврушинском переулке находятся картины, скульптуры и другие предметы искусства с XI по XX век, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в экспозицию входят работы художников-соцреалистов, авангардистов и нонконформистов XX—XXI веков.

Фото: официальный сайт Третьяковской галереи

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина — одно из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства с древнейших времен и до наших дней. Только в ГМИИ можно увидеть постоянную выставку «Золото Трои», «Мадонну с младенцем» Сандро Боттичелли и несколько подлинников Рембрандта.

Если проголодаетесь во время прогулки, обязательно загляните в лавку Братьев Караваевых, чтобы выпить вкусный горячий чай или кофе в прикуску со свежими пирогами. Если захотите поностальгировать и сытно поужинать, то зайдите в Столовую № 57 на третьем этаже ГУМа.

Приезжайте на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию в Москву за полезными знаниями и яркими впечатлениями!

Всероссийская бухгалтерская конференция пройдет 13 марта в Москве в Гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская». Вас ждет насыщенный день в кругу экспертов и коллег!

На одной площадке соберутся опытные специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету, кадрам, аудиту и др. Они расскажут о первых результатах реформы-2025, разберут частые ошибки и поделятся рекомендациями по работе в новых условиях.

В программе Конференции будет еще много полезной и актуальной информации для бухгалтеров:

Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.

Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.

ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.

Годовая бухотчетность и квартальная налоговая отчетность.

Ответ на требования ФНС и проверки налоговых органов. Дробление бизнеса.

Топ-5 опасных схем налоговой оптимизации.

Проверки бизнеса по работе с самозанятыми и ИП: переквалификация договоров в трудовые.

«Клерк» пригласил лучших экспертов в области налогообложения и бухучета, которые помогут вам быстрее адаптироваться к изменениям и без стресса и ошибок справляться с новыми задачами. Среди них:

Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.

Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», « Практическое налоговое планирование».

Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Станислав Васильев — налоговый консультант ООО «Правовой эксперт» с 16-летним опытом работы в области налогообложения, методолог. Более 8 лет работы в ЦА ФНС России Управление досудебного урегулирования налоговых споров, заместитель начальника отдела. Публиковался в Консультант плюс и журнале Налоговая политика.

Светлана Беляева — консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

Приезжайте! Вас ждут конкурсы, розыгрыши призов, подарки, кофе-брейки общение и новые знакомства. На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи.

Мероприятие будет с рассадкой вы заранее будете знать, откуда будете смотреть выступления спикеров. Сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Бронируйте скорее, пока доступны лучшие места!

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Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.