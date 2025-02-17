Какой вид сертификации выбрать для безопасной торговли в 2025 году

С 2025 года проверки наличия сертификатов будут ужесточены, прямо сейчас идет интеграция реестра сайта Росаккредитации с таможенной службой. Все ГТД активно проверяются и приобрести подставные номера уже не получится.

Сертификация — подтверждение соответствия продукции определенным нормам и требованиям. Она помогает уберечь потребителя от контрафакта на рынке.

Сертификация служит для достижения нескольких целей:

оградить потребителя от недобросовестного производителя , либо импортера;

помочь партнеру или покупателю выбрать качественный товар.

Существует обязательная и добровольная сертификация. Для обязательной сертификации есть определенный перечень товаров, его можно найти в открытом доступе или запросить.

99% всех товаров, которые нас окружают, подлежат обязательному подтверждению соответствия, через сертификацию или декларирование.

Добровольная сертификация осуществляется на добровольной основе. Многие партнеры не знают, что добровольную сертификацию отменил Росстандарт в 2019 году.

Однако она имеет место быть, когда товар действительно не подлежит обязательной сертификации, но при этом партнер хочет подтвердить качество по тому или иному ГОСТу. Это также является способом подтверждения качества, а также является конкурентным преимуществом.

Самые надежные виды сертификации для работы в 2025 году

Основные виды сертификации при международной торговле:

сертификат;

декларация;

добровольный сертификат;

свидетельство о государственной регистрации, который показывает о подтверждении выполнения тех или иных санитарных требований, например, БАДы;

сертификат происхождения подтверждает место производства товара.

При импорте возникает много вопросов к сертификатам происхождения. Если товар произведен в Китае и завезен в Россию по «белой схеме», то можно обратиться за сертификатом подтверждения, который докажет, что товар произведен в Китае.

На территории России невозможно получить сертификат происхождения для товаров, произведенных вне территории страны.

Здесь можно подтвердить происхождение только российского товара при условии, что процентное соотношение компонентов, произведенных в России, более 50%.

Так как создан таможенный союз из объединения пяти государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, то в любой стране можно получить сертификат, либо декларацию о подтверждении техническому регламенту таможенного союза. Этот документ будет действовать на всей территории.

Декларация

Декларации по техническому регламенту таможенного союза примерно одинаковые с декларацией из постановление Правительства от 12.03.2022 № 353. Постановление касается параллельного импорта, упрощенной и временной деклараций.

При декларировании вся ответственность лежит на заявителе. Технически можно написать любые названия и характеристики, но при проверке ответственность понесет заявитель.

Оформление декларации должно соответствовать требованиям из решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293.

Отличительный знак сертификата о добровольной сертификации — это наличие на бланке слов «система добровольной сертификации».

Свидетельства о государственной регистрации

Свидетельства о государственной регистрации бывают двух видов: свидетельство о госрегистрации и экспертное заключение.

Экспертное заключение — добровольный документ, когда продукция не подлежит обязательному подтверждению через свидетельство. Этот бланк также выдает Роспотребнадзор по заявлению производителя.

Сертификат происхождения разделяется на сертификат для России и для экспорта. В российском сертификате будет стоять отметка для участия в тендерах или для Минпромторга. В сертификате для экспорта в основании будет указан контракт на поставку, в какую страну везут товар, какое количество и т.д.

Какие штрафы грозят за торговлю несертифицированным товаром

Без подтверждения соответствия вы не можете завести товар через таможню, не можете продавать товар на маркетплейсах или конечному потребителю. Для юридических лиц штрафы начинаются от 100 000 руб., стоимость сертификатов и деклараций в разы меньше — 20 000—30 000 руб.

Что нужно учесть при работе с ВЭД в 2025 году

2025 год начался с изменений во многих сферах, в том числе заработали новые правила в учете ВЭД. Выросли ставки таможенных сборов при проведении таможенных операций, связанных с выпуском товаров. Заработал новый порядок начисления и уплаты НДС для иностранных предпринимателей, реализующих товары российским физлицам через маркетплейсы. Теперь иностранные продавцы обязаны самостоятельно исчислять и уплачивать НДС в российский бюджет.

Изменений в учете ВЭД много, потому что на работу в этой области одновременно влияет и налоговая реформа-2025 и подвижки в санкционных ограничениях, все самое необходимое и актуальное для ведения ВЭД в 2025 году мы собрали в программе онлайн-курса «ВЭД: учет и налогообложение».

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