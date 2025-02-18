Научим вести учет для селлеров на УСН и проходить налоговые проверки успешно на обновленных курсах

В 2025 году упрощенцы стали плательщиками НДС, теперь они рассчитывают налог, заполняют новые декларации по УСН и НДС — все это нужно учитывать бухгалтерам, которые работают с селлерами на УСН. О том, как проходить налоговые проверки, избежать обвинений в дроблении и правильно вести учет расчетов для продавцов с пониженными ставками, расскажем на курсах.

Какие трудности в работе с селлерами на УСН ждут бухгалтеров в 2025 году

С 1 января 2025 года все упрощенцы с доходом более 60 млн руб. в год стали плательщиками НДС — теперь налог надо отражать во всех операциях и договорах. Сейчас упрощенцы должны окончательно определиться со ставкой НДС, научиться заполнять новую декларацию по УСН и НДС, чтобы весной сдать все отчеты с первого раза, а те, кто выберет пониженные ставки 5% или 7%, должны освоить новые возможности учета в 1С.

Кроме изменений в работе с компаниями на УСН, новые правила вводят и сами маркетплейсы. В 2024 году налоговики во всех регионах инициировали проверки правильности отражения доходов продавцами (селлерами) на маркетплейсах. В июле-августе 2024 года множество поставщиков маркетплейсов столкнулись с запросами от ИФНС на предоставление пояснений по учету доходов, требованиями на предоставление документов, и как следствие — о доплате налогов.

В 2025 году меры станут еще строже, так как налоговая продолжит развернутую компанию по выявлению схем дробления на УСН.

Эти новые риски и требования должен учитывать бухгалтер маркетплейсов, который сотрудничает с продавцами на УСН. Ведь несмотря на все трудности, селлеров на УСН становится только больше, и спрос на профессионалов продолжает расти. Особенно ценятся специалисты, которые умеют вести учет не только для фирм на ОСНО, но и для компаний и ИП на УСН, которые могут применять специальные ставки и подвергаться более тщательным проверкам со стороны налоговой.

Где найти полезную информацию для работы в новых условиях

Чтобы вы без рисков и трудностей работали с селлерами в 2025 году, мы записали новые уроки для курса повышения квалификации и онлайн-курса «Клерка» по бухгалтерии маркетплейсов с разбором последних нововведений, новых рисков и задач.

Мы расширили главу по налоговому учету у продавца:

Учет расчетов с маркетплейсом Озон у продавца применяющего УСН и НДС с пониженными ставками (5 и 7%). Учет расчетов с маркетплейсом Вайлдберриз у продавца применяющего УСН и НДС с пониженными ставками (5 и 7%). Учет расчетов с маркетплейсом Яндекс Маркет у продавца применяющего УСН и НДС с пониженными ставками (5 и 7%).

Записали новую главу «Налоговые проверки на маркетплейсах», где подробно разобрали, какие риски стоят перед бизнесом на УСН в 2025 году, а также, как избежать проблем с налоговой, работать без штрафов на маркетплейсах.

В новой главе 9 уроков:

Камеральные налоговые проверки. Основные претензии налоговиков к селлерам.

Момент признания доходов от продажи товаров на УСН.

Переезд налогоплательщиков в регионы с пониженной ставкой УСН.

Дробление на маркетплейсах.

Очевидные признаки дробления.

Обмен информацией между ФНС и маркетплейсами.

Основные признаки дробления и предпроверочный анализ.

Выездная налоговая проверка.

Как минимизировать налоговые риски при разделении бизнеса на маркетплейсе.

Для обучения вы можете выбрать один из двух форматов учебы — онлайн-курс и курс повышения квалификации.

Курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса»

В программу курса входят 62 видеоуроков, текстовые материалы, конспекты занятий со скринами из видео, чтобы вы в любой момент могли освежить в памяти пройденные темы.

Вам будут доступны встречи с экспертом, на которых вы сможете задавать любые вопросы по ходу обучения, а также предлагать на разбор задачи из вашей практики. На протяжении всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор, который поможет вам в изучении любого непонятного для вас материала.

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, которое ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Смотреть программу

На курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, научитесь отражать операции в 1С и сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам.

Главные отличия онлайн-курса от курса повышения квалификации:

Учиться можно без диплома бухгалтера. Вам не нужно ждать старта нового потока, сразу после оплаты вы получите доступ ко всем материалам и сможете изучать курс в комфортном для вас темпе.

После завершения обучения вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка».

Записаться

Выбирайте подходящий вариант и приступайте к обучению!