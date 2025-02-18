Научим вести учет для селлеров на УСН и проходить налоговые проверки успешно на обновленных курсах

Какие трудности в работе с селлерами на УСН ждут бухгалтеров в 2025 году
С 1 января 2025 года все упрощенцы с доходом более 60 млн руб. в год стали плательщиками НДС — теперь налог надо отражать во всех операциях и договорах. Сейчас упрощенцы должны окончательно определиться со ставкой НДС, научиться заполнять новую декларацию по УСН и НДС, чтобы весной сдать все отчеты с первого раза, а те, кто выберет пониженные ставки 5% или 7%, должны освоить новые возможности учета в 1С.
Кроме изменений в работе с компаниями на УСН, новые правила вводят и сами маркетплейсы. В 2024 году налоговики во всех регионах инициировали проверки правильности отражения доходов продавцами (селлерами) на маркетплейсах. В июле-августе 2024 года множество поставщиков маркетплейсов столкнулись с запросами от ИФНС на предоставление пояснений по учету доходов, требованиями на предоставление документов, и как следствие — о доплате налогов.
В 2025 году меры станут еще строже, так как налоговая продолжит развернутую компанию по выявлению схем дробления на УСН.
Эти новые риски и требования должен учитывать бухгалтер маркетплейсов, который сотрудничает с продавцами на УСН. Ведь несмотря на все трудности, селлеров на УСН становится только больше, и спрос на профессионалов продолжает расти. Особенно ценятся специалисты, которые умеют вести учет не только для фирм на ОСНО, но и для компаний и ИП на УСН, которые могут применять специальные ставки и подвергаться более тщательным проверкам со стороны налоговой.
Где найти полезную информацию для работы в новых условиях
Чтобы вы без рисков и трудностей работали с селлерами в 2025 году, мы записали новые уроки для курса повышения квалификации и онлайн-курса «Клерка» по бухгалтерии маркетплейсов с разбором последних нововведений, новых рисков и задач.
Мы расширили главу по налоговому учету у продавца:
Учет расчетов с маркетплейсом Озон у продавца применяющего УСН и НДС с пониженными ставками (5 и 7%).
Учет расчетов с маркетплейсом Вайлдберриз у продавца применяющего УСН и НДС с пониженными ставками (5 и 7%).
Учет расчетов с маркетплейсом Яндекс Маркет у продавца применяющего УСН и НДС с пониженными ставками (5 и 7%).
Записали новую главу «Налоговые проверки на маркетплейсах», где подробно разобрали, какие риски стоят перед бизнесом на УСН в 2025 году, а также, как избежать проблем с налоговой, работать без штрафов на маркетплейсах.
В новой главе 9 уроков:
Камеральные налоговые проверки. Основные претензии налоговиков к селлерам.
Момент признания доходов от продажи товаров на УСН.
Переезд налогоплательщиков в регионы с пониженной ставкой УСН.
Дробление на маркетплейсах.
Очевидные признаки дробления.
Обмен информацией между ФНС и маркетплейсами.
Основные признаки дробления и предпроверочный анализ.
Выездная налоговая проверка.
Как минимизировать налоговые риски при разделении бизнеса на маркетплейсе.
Для обучения вы можете выбрать один из двух форматов учебы — онлайн-курс и курс повышения квалификации.
Курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса»
В программу курса входят 62 видеоуроков, текстовые материалы, конспекты занятий со скринами из видео, чтобы вы в любой момент могли освежить в памяти пройденные темы.
Вам будут доступны встречи с экспертом, на которых вы сможете задавать любые вопросы по ходу обучения, а также предлагать на разбор задачи из вашей практики. На протяжении всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор, который поможет вам в изучении любого непонятного для вас материала.
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, которое ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С»
На курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, научитесь отражать операции в 1С и сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам.
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Учиться можно без диплома бухгалтера. Вам не нужно ждать старта нового потока, сразу после оплаты вы получите доступ ко всем материалам и сможете изучать курс в комфортном для вас темпе.
После завершения обучения вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка».
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