Новый формат на «Клерке»! Заполняйте новые формы декларации по УСН и НДС под руководством эксперта на мастер-классах

В 2025 году появилось много новых форм отчетности: РСВ, декларации по УСН, НДС, налогу на прибыль, на имущество, 3-НДФЛ для ИП и др. За нарушения в отчетности компания может получить штраф, а бухгалтер — выговор. Вместо того, чтобы переживать из-за ошибок и неточностей, приходите на мастер-класс, где вы под руководством эксперта заполните каждую графу.

В 2025 году бухгалтеры столкнулись с большим количеством изменений в работе. Пришлось привыкать к новым ставкам НДФЛ, налога на прибыль и землю, упрощенцы стали плательщиками НДС и с нуля погрузились в работу с этим налогом. Стресс сопровождает бухгалтеров с начала года, а впереди годовая отчетность и подготовка к отчетности за 1 квартал 2025 года. И если в январе некоторые документы получилось сдать по старым правилам, весной этой возможности уже не будет — в силу вступят новые формы отчетов, деклараций и новые ФСБУ.

Разом разобраться во всех изменениях, новых контрольных соотношениях и требованиях к документации нереально, поэтому пора начинать подготовку. Чтобы вам не пришлось самостоятельно изучать каждый отчет, мы запускаем новый формат — мастер-классы с экспертами «Клерка».

Зачем нужны мастер-классы

На мастер-классе вы в режиме реального времени узнаете:

что меняется в отчетности,

что на это повлияло,

на что будет обращать внимание налоговая,

где можно допустить ошибку и как ее избежать.

Вместо того, чтобы самому искать ответы на эти вопросы, на мастер-классе вы получите готовые рекомендации от специалистов по учету и аудиту.

Более того, вы сможете вместе с экспертом разобрать каждую строку в отчете и заполнить новую форму под его руководством.

Как проходит мастер-класс

Для более эффективной работы мастер-класс проходит в небольших группах, где каждый слушатель может обратиться к эксперту с вопросом. Поэтому не стоит откладывать запись — места в группе разлетаются очень быстро!

Каталог мастер-классов

Вместе со спикером вы сначала разберете тему мастер-класса, рассмотрите новую форму, узнаете, где ее получить всю необходимую информацию и как грамотно оформить документ.

Вместе с экспертом на практическом примере составите декларацию по новой форме и закрепите полученные знания. У вас будет возможность обсудить не просто общий вариант, но и дополнительно уточнить необходимые требования по вашей организации.

После мастер-класса мы выдадим вам сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на тренинге и являетесь обладателем новых знаний.

Расписание мастер-классов на март

В марте пройдет два мастер-класса по заполнению декларации за 2024 год по УСН и по заполнению декларации за 1 квартал 2025 года по НДС.

Оба мастер-класса проведет вттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерка» Наталия Макошь.

Декларация по УСН

До 25 марта бухгалтерам необходимо сдать декларацию по УСН за 2024 год для организаций уже по новой форме. Чтобы заполнить документ без ошибок и сдать декларацию с первого раза, приходите на мастер-класс по ее заполнению в 1С.

Мастер-класс «Заполняем декларацию по УСН за 2024 год в 1С: Предприятие 8.3» пройдет 6 марта 2025 года в 11:00 МСК. Записать уже открыта — скорее занимайте места!

На мастер-классе пошагово разберем алгоритм подготовительной работы и расчета и заполнения декларации УСН и объектах «доходы-расходы» и «доходы» за 2024 год. При этом аудитор расскажет откуда в 1С берется информация для расчета, в какой последовательности выполнять операции в 1С, а также, что и как проверить в программе.

Программа мастер-класса:

Проверка анализа состояния налогового учета и корректности отражений доходов и расходов. Проверка начисления авансовых платежей по УСН. Формирование Книги учета доходов и расходов. Расчет и начисление налога при УСН. Подробный разбор строк декларации и заполнение декларации по УСН в 1С.

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Декларация по НДС

В учете НДС происходит очень много изменений как в законодательстве, так и в 1С. Помимо этого плательщики УСН в этом году впервые будут заполнять декларацию по НДС. Чтобы заполнить документ без ошибок и сдать декларацию с первого раза, приходите на мастер-класс по ее заполнению.

Мастер-класс «Заполняем декларацию по НДС за 1 квартал в 1С: Предприятие 8.3» пройдет 20 марта 2025 года в 11:00 МСК. Записать уже открыта — скорее занимайте места!

На встрече мы разберем все этапы подготовки и сдачи декларации по НДС за 1 квартал, изучим основные ошибки и способы их предотвращения.

Программа мастер-класса:

Настройку учета НДС в программе 1С.

Проверку полноты отражения первичных операций в программе.

Формирование отчета «Наличие счет-фактур».

Проверку взаиморасчетов с контрагентами на наличие отрицательного сальдо по счетам расчетов в ОСВ.

Помощник по учету НДС в 1С.

Отчет «Экспресс-проверка».

Подробный разбор строк декларации и заполнение декларации по НДС

Проверку правильности заполнения.

Выгрузку и отправку декларации.

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Более подробную информацию о мастер-классах вы найдете в каталоге «Клерка».