Скидки до 80% на профкурсы для настоящих воинов бухучета

Новая акция для бухгалтеров, которые защищают мирный сон всей компании. Чтобы вы смогли выстоять в любую налоговую бурю, справиться с натисками отчетов и вычислить недобросовестных контрагентов, вам нужно мощное оружие. Пополните свой арсенал самыми свежими знаниями на курсах повышения квалификации и профпереподготовки. Скидки действуют до 23 февраля.

Бухгалтер — главный защитник компании от рисков и штрафов, а его знания — лучшее оружие в этой борьбе. Запаситесь самым свежим и мощным вооружением на курсах повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка». Воспользуйтесь выигрышной стратегией — покупайте обновленные курсы со скидками до 80%. Старт потока 1 марта.

Поэтому не откладывайте! Выбирайте курсы и занимайте вакантные места.

Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН.

Мы обновили программу курса с учетом всех правил 2025 года: записали и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС. Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70% до 23 февраля: 10 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Обучение начнется 1 марта.

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Учет ВЭД — одно из самых перспективных направлений для развития бухгалтера в 2025 году. На курсе повышения квалификации вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

В программе курса вас ждет новый урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 69% до 23 февраля: 10 900 рублей вместо 35 200 рублей.

Обучение начнется 1 марта.

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На курсе вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ по новым ставкам, считать повышенный налог на прибыль, земельный налог, а также страховые взносы с учетом правил 2025 года.

Вы получите практические навыки по заполнению новых деклараций по НДС, налогу на имущество и на прибыль, сможете составлять сложные отчеты, которые требует ФНС и СФР.

Цена со скидкой 76% до 23 февраля: 6 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Обучение начнется 1 марта.

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Уже действую новые правила, изменяющие подходы в бухучете основных средств, нематериальных активов, аренды и лизинга. Активы надо отражать в отчетности 2025 года уже по новым правилам ФСБУ 4/2025.

На курсе вы научитесь применять действующие ФСБУ и подготовитесь к работе с новыми стандартами, сможете без ошибок составлять бухгалтерскую отчетность по новым правилам 2025 года. Вам не придется самостоятельно погружаться в сотни страниц канцелярского текста, наши эксперты уже все изучили и подготовили для вас уроки с понятными примерами и инструкциями.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 150 ак. часов.

Цена со скидкой 68% до 23 февраля: 7 900 рублей вместо 24 400 рублей.

Обучение начнется 1 марта.

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