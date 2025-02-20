Новый тариф подписки Клерк.Премиум! Три месяца доступа ко всем материалам + три консультации в подарок

Специально для бухгалтеров, которые стоят на защите грамотного учета, храбро борются с натисками проверок и отчетов, мы предлагаем новый тариф подписки Клерк.Премиум на три месяца. Это уникальное предложение! Воспользуйтесь шансом испытать все возможности подписки по доступной цене.

Защитите бизнес от рисков и штрафов, а себя от возможных ошибок в работе с помощью подписки Клерк.Премиум! С подпиской у вас всегда будет самая свежая информация с полей, актуальные шаблоны для тренировок с экспертами и целый арсенал навыков, которые пригодятся в бою.

Подписка — это палочка-выручалочка каждого бухгалтера. Здесь вы найдете самую актуальную информацию, свежие шаблоны документов, доступ ко всем обучающим материалам, разборам и тренингам.

Сейчас вы можете оформить наш специальный тариф Клерк.Премиум на три месяца с доступом ко всем обучающим материалам «Клерка» и консультациям всего за 5 900 рублей. Это уникальное предложение! Воспользуйтесь шансом испытать все возможности подписки по доступной цене. Акция действует только для новых клиентов.

Мы ежедневно загружаем свежий контент в подписку. Новый онлайн-курс выходит каждый квартал. А онлайн-курсы, которые уже есть в подписке, мы обновили в соответствии с изменениями налоговой реформы-2025:

«Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — мы актуализировали информацию по всем участкам и добавили в программу новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

«ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» — мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда уроки по НДФЛ, налогу на прибыль, страховым взносам, налогу на имущество и земельному налогу.

«Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» — мы добавили в программу информацию по детским выплатам, новым ставкам страховых взносов, лимитам и расчетам больничных на 2025 год.

«ВЭД: учет и налогообложение» — теперь в программе курса есть новый блок с уроками по расчетам в период санкций через платежных агентов и по налогу на прибыль.

Консультации

Если вам понадобится срочная помощь — возникнет сложная рабочая ситуация, появятся вопросы по новым формам, нормативным актам и т. д., то вы всегда можете обратиться к нашим специалистам.

Эксперты «Клерка» помогут вам решить любую рабочую задачу — даже самую сложную и запутанную. В течение 3,5 часов вы получите развернутый ответ и рекомендации.

Оформите подписку Клерк.Премиум на три месяца прямо сейчас и получите три консультации в подарок!

Что еще входит в подписку

С подпиской Клерк.Премиум на три месяца вы получите доступ ко всем онлайн-курсам «Клерка». В подписке более 600 записей вебинаров, разборы законов, мини-курсы, мастер-классы экспертов, справочно-правовая система и консультации специалистов «Клерка». Все эти материалы нельзя купить по отдельности, они доступны только подписчикам Клерк.Премиум.

Также с подпиской вы получите онлайн-билеты на все конференции «Клерка». Ближайшая VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта в Москве — и у подписчиков уже есть билеты на это мероприятие!

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