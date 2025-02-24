Научим работать в новой версии 1С и вести там учет НДС на УСН на обновленном курсе

2025 год начался с большого количества нововведений. Появился новый туристический налог, ставки многих действующих налогов изменились, для НДФЛ заработала прогрессивная шкала ставок, появились новые условия и суммы вычетов, правила расчета страховых взносов, зарплаты и т. д.
С 1 января 2025 года жизнь упрощенцев перевернулась на 180 градусов. Теперь большинство из них — плательщики НДС. Они заполняют новую форму декларации, иначе рассчитывают страховые взносы и НДФЛ за сотрудников, ведут учет по новыми ФСБУ.
Также появилась новая форма РСВ, декларации по НДС, налогу на прибыль, на имущество и 3-НДФЛ.
Чтобы бухгалтеры даже с учетом изменений могли работать в 1С, разработчики добавили в программу дополнительные функции для решения новых задач.
Мы поможем вам разобраться во всех изменениях привычного ПО с нуля, разберем нововведения и научим их использовать — на обновленном курсе повышения квалификации «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности».
Что изменилось
Основным инструментом бухгалтера сейчас является программа 1С, и умение в ней работать — одно из базовых требований при трудоустройстве. Однако получить преимущество можно, только если вы владеете актуальными знаниями, иначе они не имеют никакой ценности.
Чтобы вы научились работать с последней версией 1С и применять новые функции, мы записали 15 новых уроков для курса повышения квалификации от настроек до подготовки отчетности по актуальным требованиям.
После прохождения курса вы сможете с легкостью работать с НДС на УСН, вести учет для упрощенцев и составлять налоговую отчетность по правилам 2025 года.
Дополнительно к новым урокам мы подготовили свежие инструкции и много практических заданий для отработки полученных навыков.
Чему вы научитесь
На курсе повышения квалификации вы научитесь делать первоначальные настройки программы, настраивать учетную политику и справочники. Разберетесь во всех разделах бухучета и налогообложения.
Вы сможете проводить любые операции в 1С, учитывать материалы и товары, вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность, вести налоговый учет и формировать декларации, начислять зарплату, премии и отпускные.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
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