Как правильно заполнить новые формы отчетности за 2024 год

В России продолжается декларационная кампания. Бухгалтерам необходимо сдать годовую отчетность — во многих случаях уже по новым формам, введенным 1 января 2025 года. Рассказываем, как подготовить отчетность за 2024 год по новым правилам, на какие ошибки будет обращать внимание налоговая, как их избежать и сдать все с первого раза.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год

До 31 марта 2025 года бухгалтеры должны сдать в ФНС отчетность за 2024 год. Несмотря на то, что уже появился новый стандарт бухотчетности ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», применять его нужно будет только с отчетности за 2025 год.

Сейчас отчитаться надо будет по действующему ПБУ 4/99«Бухотчетность организации».

Налоговая отчетность за 2024 год

Несмотря на то, что отчитываться надо за прошлый год, делать это придется уже по новым правилам налоговой реформы, которые вступили в силу 1 января 2025 года. Чтобы вам было проще справиться с задачей, подготовили для вас удобную таблицу с отчетами и крайними сроками их сдачи.

Отчетность для ИФНС за 2024 год

Расчет 6-НДФЛ 25.02.2025 Декларация по налогу на прибыль (новая форма) 25.03.2025 Декларация по налогу при УСН для компаний (новая форма) 25.03.2025 Декларация по налогу при УСН для ИП (новая форма) 25.04.2025 Декларация по ЕСХН 25.03.2025 Декларация по налогу на имущество организаций (новая форма) 25.02.2025 Декларация 3-НДФЛ для ИП (новая форма) 30.04.2025

В связи с изменениями в НК налоговая служба внесла ряд изменений в основные формы налоговой отчетности и правила их заполнения. До 25 февраля бухгалтеры должны сделать расчет 6-НДФЛ за 2024 год и сдать декларацию по налогу на имущество за 2024 год. Напомним, что с 2025 года действуют новые формы деклараций по УСН, по налогу на прибыль и по налогу на имущество.

Как заполнить новую декларацию по налогу на прибыль

Приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@ установил новую форму декларации по налогу на прибыль. Она будет применяться начиная с представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за отчетные периоды 2025 года.

Существенных изменений в структуре нет, в основном обновлены названия разделов, листов и приложений. Например, Раздел 1 теперь называется «Сумма, налога, подлежащая уплате», Лист 02 – «Расчет суммы налога» (вместо «Расчет налога»), Приложение № 1 к листу 02 – «Состав доходов налогоплательщика» (ранее – «Доходы от реализации и внереализационные доходы»),

Приложение № 2 к листу 02 – «Состав расходов налогоплательщика» (ранее – «Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам») и т.д.

В частности, в приложении № 2 изменились строки, где отражают косвенные расходы.

В подразделах 1.1 и 1.2, где отражаются начисленные авансовые платежи, добавили поле для КПП.

Изменили приложение № 3 к листу 02, где сейчас отражают начисление налога с дивидендов.

В приложении № 7 к листу 02 добавили новый раздел Д «Расчет федерального инвестиционного налогового вычета».

Как заполнить новую декларацию 3-НДФЛ

С 1 января 2025 года действует новый бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. Отчитаться по новой форме необходимо при декларировании доходов за 2024 год.

На титульном листе декларации появилась строка для заполнения номера записи Единого регистра населения (ЕРН).

В декларацию добавили поля по социальному налоговому вычету на обучение супруга (супруги).

Кроме того, в документ включили строки для заполнения данных по налоговому вычету на долгосрочные сбережения граждан.

Как заполнить новую декларацию по налогу на имущество

Правки коснулись порядка заполнения таких реквизитов:

на титульном листе добавлено поле «Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (код)». Его заполняют только крупнейшие налогоплательщике. Там указывают код налогового органа по месту нахождения недвижимости, сведения о которой есть в декларации.

исключены строки, в которых указывалось наименование организации – представителя налогоплательщика.

в поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика» для доверенности, совершенной в форме электронного документа, указывается GUID доверенности (электронный уникальный идентификатор).

Кроме того, для заполнения декларации наряду со свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения предусмотрено использование выписки из ЕГРН (с 01.01.2026).

Как заполнить новую декларацию по УСН

В декларацию внесены такие поправки:

изменены штрихкоды;

в титульный лист добавлено поле, в котором нужно указывать объект обложения «1» (доходы) или «2» (доходы минус расходы);

обновлен порядок заполнения поля «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю»;

для электронной доверенности в поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика» нужно приводить ее статистически уникальный идентификатор – GUID.

Региональное УФНС также напоминает, что в декларации надо указывать код налоговой льготы, если применяются пониженные ставки.

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