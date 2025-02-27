Не забудьте уплатить налоги в составе ЕНП — завтра крайний срок!

Завтра, 28 февраля, крайний срок уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налога за 2024 год, НДФЛ за период с 1 по 22 февраля 2025 года, ежемесячных страховых взносов и др. Рассказываем, как правильно рассчитать и уплатить налоги в составе ЕНП по новым нормам 2025 года.

2025 год начался с большого количества нововведений. Появился новый туристический налог, ставки многих действующих налогов изменились, для НДФЛ заработала прогрессивная шкала ставок, появились новые условия и суммы вычетов, правила расчета страховых взносов, зарплаты и т. д.

Какие налоги надо уплатить 28 февраля в составе ЕНП:

второй авансовый платеж по налогу на прибыль в 1 кв. 2025 г.

ежемесячные авансовые платежи по страховым взносам за январь 2025 г.

НДФЛ за период с 1 по 22 февраля 2025 г.

1/3 рассчитанной суммы НДС за 4 квартал 2024 г.

НДПИ за январь 2025 г.

налог на имущество организаций за 2024 г.

транспортный налог за 2024 г.

земельного налога за 2024 г.

авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за январь 2025 г.

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Разборы

Новые налоговые базы и ставки НДФЛ с 2025 года: таблица — вы узнаете, какие изменения произошли в работе с НДФЛ, как рассчитывать и уплачивать налог в 2025 году.

Мини-курсы

Авансовые платежи по налогу на прибыль в 2025 году — вы узнаете, какие есть варианты уплаты налога на прибыль, как считать поквартальные и ежемесячные авансы с учетом изменений налоговой реформы-2025.

Конспекты вебинаров

НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025 — вы разберетесь в особенностях расчета НДФЛ по разным видам доходов и разным ставкам на протяжении года на примерах.

Изменения в налогах – 2025: самые частые вопросы — эксперт разберет особые случаи и проблемные ситуации, с которыми столкнулись бухгалтеры с 1 января 2025 года и ответит на частые вопросы.

Записи вебинаров

Самые важные изменения – 2025: бухучет, налоги, декларации, зарплата — вы разберетесь в главных изменениях реформы в части налогообложения, узнаете, как теперь работать с НДФЛ, НДС, налогом на прибыль и имущество, а также как заполнять новые декларации по налогам.

Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы по реформе — расскажем о нововведениях в расчете и уплате НДФЛ, налога на прибыль и на имущество, туристического налога и страховых взносах.

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«Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» — мы добавили в программу информацию по детским выплатам, новым ставкам страховых взносов, лимитам и расчетам больничных на 2025 год.

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