🌷 Расцветайте с новыми знаниями! Весенняя акция на онлайн-курсы

В честь прекрасного праздника 8 марта дарим букеты знаний. Выбирайте свежие онлайн-курсы по 4 200 рублей, которые останутся такими навсегда! Акция действует до 4 марта включительно.

Ура, наступило самое красивое и романтичное время года — весна! А значит, на носу прекрасный праздник — Международный женский день. Пока мужчины выбирают тюльпаны и мимозы, мы решили собрать букеты, которые никогда не завянут и будут всегда радовать. Составьте свой букет знаний из онлайн-курсов со скидкой! До 4 марта вы можете купить самые свежие онлайн-курсы по 4 200 рублей. Поторопитесь — букеты разбирают на глазах!

Скорее выбирайте курсы и приступайте к учебе — делайте красивые и полезные подарки себе и близким.

Каталог курсов

Цены действуют до 4 марта. Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе.

Онлайн-курс — это отличная возможность приступить к изучению профессии сразу по новым правилам 2025 года. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН.

Вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена со скидкой 79% до 4 марта включительно: 4 200 рублей вместо 19 900 рублей.

Купить курс

Вы узнаете, как выбрать выгодную ставку НДС, получить льготы и заполнить новую декларацию по УСН и НДС.

На онлайн-курсе разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать с онлайн-кассами, вести учет по новым ФСБУ. Научитесь настраивать программу под НДС в 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

Цена со скидкой 74% до 4 марта включительно: 4 200 рублей вместо 15 950 рублей.

Купить курс

Вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.

Научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Цена со скидкой 67% до 4 марта включительно: 4 200 рублей вместо 12 700 рублей.

Купить курс

Вы научитесь создавать и подписывать документы в ЭДО, работать с контрагентами по ЭДО, настраивать кадровый и корпоративный ЭДО, составлять отчетность, обмениваться данными с госорганами, использовать ЭДО при подготовке к госзакупкам и участии в тендерах.

После обучения вы сможете использовать все возможности ЭДО — ускорите процесс согласования и подписания документов внутри организации и с партнерами по бизнесу.

Цена со скидкой 74% до 4 марта включительно: 4 200 рублей вместо 15 900 рублей.

Купить курс

Больше онлайн-курсов со скидками в каталоге «Клерка».