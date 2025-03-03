🌷 Расцветайте с новыми знаниями! Весенняя акция на онлайн-курсы

Ура, наступило самое красивое и романтичное время года — весна! А значит, на носу прекрасный праздник — Международный женский день. Пока мужчины выбирают тюльпаны и мимозы, мы решили собрать букеты, которые никогда не завянут и будут всегда радовать. Составьте свой букет знаний из онлайн-курсов со скидкой! До 4 марта вы можете купить самые свежие онлайн-курсы по 4 200 рублей. Поторопитесь — букеты разбирают на глазах!
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Цены действуют до 4 марта. Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе.
Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Онлайн-курс — это отличная возможность приступить к изучению профессии сразу по новым правилам 2025 года. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН.
Вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.
Цена со скидкой 79% до 4 марта включительно: 4 200 рублей вместо
19 900 рублей.
Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С
Вы узнаете, как выбрать выгодную ставку НДС, получить льготы и заполнить новую декларацию по УСН и НДС.
На онлайн-курсе разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать с онлайн-кассами, вести учет по новым ФСБУ. Научитесь настраивать программу под НДС в 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.
Цена со скидкой 74% до 4 марта включительно: 4 200 рублей вместо
15 950 рублей.
Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования
Вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.
Научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.
Цена со скидкой 67% до 4 марта включительно: 4 200 рублей вместо
12 700 рублей.
Работа с ЭДО
Вы научитесь создавать и подписывать документы в ЭДО, работать с контрагентами по ЭДО, настраивать кадровый и корпоративный ЭДО, составлять отчетность, обмениваться данными с госорганами, использовать ЭДО при подготовке к госзакупкам и участии в тендерах.
После обучения вы сможете использовать все возможности ЭДО — ускорите процесс согласования и подписания документов внутри организации и с партнерами по бизнесу.
Цена со скидкой 74% до 4 марта включительно: 4 200 рублей вместо
15 900 рублей.
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