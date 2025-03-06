Букеты знаний к 8 Марта! Дарим скидки на курсы повышения квалификации и профпереподготовки

Пока мужчины выбирают тюльпаны и мимозы, мы решили собрать букеты, которые никогда не завянут и подарят вам не только приятные эмоции, но и откроют перед вами новые карьерные горизонты. Скорее выбирайте курсы на свой вкус и записывайтесь на обучение! Старт потока 15 марта.

Весна — время обновлений, поэтому специально к 8 Марта мы дарим нашим прекрасным бухгалтерам букеты из обновленных курсов повышения квалификации и профпереподготовки, а также онлайн-курсов. Поторопитесь — успейте воспользоваться акцией, пока она в самом цвету!

Скорее выбирайте курсы и приступайте к учебе — делайте красивые и полезные подарки себе и близким.

Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Курсы повышения квалификации и профпереподготовки с дипломом

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса с учетом всех правил 2025 года: записали и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70% (действует до 8 марта): 10 900 рублей вместо 36 000 рублей.

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На курсе вы научитесь применять действующие ФСБУ и подготовитесь к работе с новыми стандартами, сможете без ошибок составлять бухгалтерскую отчетность по новым правилам 2025 года. Вам не придется самостоятельно погружаться в сотни страниц канцелярского текста — мы все сделали за вас.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 150 ак. часов.

Цена со скидкой 68% до 8 марта: 7 900 рублей вместо 24 400 рублей.

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Вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. В обновленной программе есть уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 69% (действует до 8 марта): 10 900 рублей вместо 35 200 рублей.

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Онлайн-курсы для бухгалтера

Учиться на онлайн-курсах можно без диплома бухгалтера. Приступайте к обучению сразу после оплаты и учитесь в комфортном для вас темпе.

Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования.

Вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.

Цена со скидкой 67% (действует до 8 марта): 4 200 рублей вместо 12 700 рублей.

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Работа с ЭДО

Вы научитесь создавать и подписывать документы в ЭДО, настраивать кадровый и корпоративный ЭДО, составлять отчетность и обмениваться данными с госорганами. После обучения вы сможете использовать все возможности ЭДО — ускорите процесс согласования и подписания документов.

Цена со скидкой 74% (действует до 8 марта): 4 200 рублей вместо 15 900 рублей.

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Дарим курс с дипломом!

С 1 января 2025 года бухгалтерам нужно работать с прогрессивной шкалой НДФЛ и новым МРОТ, использовать новые коды 6-НДФЛ и РСВ, иначе расчитывать страховые взносы, зарплату, стандартные вычеты и пособия. Работать в новых условиях научим на обновленном курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате».

Сейчас вы можете купить курс отдельно за 28 600 рублей или в составе подписки Клерк.Премиум на 12 месяцев за 19 900 рублей. В подписку входят также все онлайн-курсы «Клерка».

С подпиской вы всегда будете в курсе всех изменений в бухгалтерском, налоговом и трудовом законодательстве, первым будете узнавать о свежих письмах Минфина, ФНС и нововведениях. Контент мы обновляем ежедневно.

В годовой подписке Клерк.Премиум более 600 записей вебинаров, разборы законов, мини-курсы, тренинги, справочно-правовая система и консультации специалистов «Клерка». Все эти материалы нельзя купить по отдельности, они доступны только подписчикам Клерк.Премиум.

Сейчас вы можете оформить подписку Клерк.Премиум на 12 месяцев за 19 900 рублей.

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