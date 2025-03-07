Анимация и умные таблицы — четыре простых сервиса для визуализации данных

Бухгалтеры и аналитики комфортно чувствуют себя среди цифр и бесконечных таблиц, однако большинство руководителей предпочитают наглядные результаты. Научитесь использовать дашборды и графики, чтобы говорить с работодателем на одном языке, помогать ему принимать управленческие решения и получать за это большую зарплату.

Специалист, который умеет работать с глубокой аналитикой, ценный кадр, потому что может в точности оценить финансовое благополучие компании и потенциальные риски. Однако одних только навыков сбора информации и ее анализа — недостаточно. Чтобы донести сложные отчеты и представить свои идеи или рекомендации руководству, необходимо в понятной форме донести результаты кропотливой работы. И лучший вариант это сделать — представить сложные данные в формате простых дашбордов, графиков и презентаций.

Сделали для вас подборку удобных сервисов для визуализации.

1. DataLens

Бесплатный сервис от Яндекса позволяет подключаться к разным источникам данных (облачным, локальным, комбинировать их), отслеживать метрики с помощью графиков и дашбордов и делиться полученными результатами.

2. RAW Graphs

Еще один бесплатный сервис, который изначально задумывался как программа для дизайнеров, в итоге стал любимым инструментов многих специалистов, которые работают с визуальными данными. Вы можете создавать даже авторский дизайн, исключение — динамические диаграммы. Единственный минус программы — некоторые сложности в выгрузке данных. Для начала всю информацию нужно закачать из таблиц с расширением csv, dsv или tsv и только потом можно указать, какие элементы текста и значения соотносятся.

3. Flourish

Сервис предлагает большой выбор шаблонов, в том числе для создания интерактивной графики. Данные для визуализации можно загружать вручную или в таблицах. Благодаря простому интерфейсу в сервисе легко ориентироваться и работать даже новичкам без специальных технических знаний.

4. Datawrapper

Доступны бесплатная и платная версия программы. Причем количество инструментов для визуализации достаточно большое даже без подписки — графики, карты и таблицы. Сервис позволяет работать над одним проектом в команде.

Научим составлять аналитику любой сложности, собирать и структурировать данные, а также грамотно презентовать результаты, на курсе профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя».

В программе 82 урока, письменные работы и тесты для самопроверки, конспекты со скринами, шпаргалки и шаблоны документов, а также много заданий на отработку практических навыков.

Вы научитесь анализировать финансовую отчетность и выявлять манипуляции данными, строить финансовые модели и прогнозировать прибыль, проводить оценку финансового состояния компании и структуры капитала. Сможете точно оценивать риски, выявлять потери и убытки, искать точки роста и подбирать безопасные источники финансирования.

На курсе вы освоите управление инвестициями: вы узнаете, как оценивать эффективность инвестиционных портфелей и сможете составить портфель для инвестора.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 11 900 рублей вместо 44 900 рублей.

Старт потока 15 марта.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».