Новый курс «Главный бухгалтер на ОСНО»: налоги, отчетность, финмоделирование и управленка в одной программе

На новом курсе профпереподготовки вы научитесь вести бухгалтерский, налоговый и управленческий учет, узнаете, как рассчитывать НДФЛ, НДС, налог на прибыль и землю по новым правилам, сможете без ошибок составлять отчетность и заполнять новые декларации. Станете универсальным специалистом, который может работать с ЭДО, финанализом и последней версией 1С.

В 2025 году бухгалтеры столкнулись с большим количеством изменений в работе. Пришлось привыкать к новым ставкам НДФЛ, налога на прибыль и землю, упрощенцы стали плательщиками НДС и с нуля погрузились в работу с этим налогом. Стресс сопровождает бухгалтеров с начала года, а впереди годовая отчетность и подготовка к отчетности за 1 квартал 2025 года. И если в январе некоторые документы получилось сдать по старым правилам, весной этой возможности уже не будет — в силу вступят новые формы отчетов, деклараций и новые ФСБУ.

В программе 1С в связи с изменениями в налоговом законодательстве также произошли изменения и надо настроить свою программу по правилам 2025 года.

Самому разобраться во всех нововведениях, новых контрольных соотношениях и требованиях к документации сложно, поэтому мы записали для вас новый подробный курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».

Что в программе

Это большой курс профпереподготовки, для которого мы записали почти 300 новых видеоуроков, составили конспекты, современные инструкции с иллюстрациями и скриншотами, чтобы вы всегда могли вернуться к нужной теме и повторить то, что уже прошли.

Курс ориентирован на практику, поэтому все знания, которыми будут делиться наши эксперты, вы сразу будете отрабатывать на реальных задачах. Для этого мы загрузили в материалы курса большое количество актуальных шаблонов и форм документов, увеличили количество письменных работ и тестов для самопроверки.

На протяжении всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор, а на регулярных онлайн-встречах с преподавателями вы сможете обсуждать ситуации, с которыми столкнулись уже на практике.

Чему научитесь

Вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ по новым ставкам, считать повышенный налог на прибыль, земельный налог, а также страховые взносы с учетом налоговой реформы-2025, получите практические навыки по заполнению новых деклараций по НДС, налогу на имущество и на прибыль, сможете составлять сложные отчеты, которые требует ФНС и СФР в 2025 году.

Узнаете, как оставлять бухгалтерскую и налоговую отчетность, работать в новой конфигурации 1С, вести управленческий учет и проводить финансовый анализ. Сможете выбрать безопасный метод налоговой оптимизации, снизить нагрузку на бизнес и уберечь его от штрафов и проблем с налоговой.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас вы можете записаться на первый поток и получить новую профессию с весенней акцией за 33 000 14 900 рублей.

Старт потока 1 апреля.

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