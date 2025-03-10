Самые популярные ошибки в годовой отчетности — проверьте себя!

Годовая отчетность за 2024 год составляется по ПБУ 4/99, а начиная с годовой отчетности за 2025 год, включая любой промежуточный период 2025 формирование отчетности будет в соответствии с ФСБУ 4/2023. Но текущую отчетность еще регламентирует ПБУ 4/99, которое говорит о том, что годовая бухгалтерская отчетность коммерческой организации состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о финансовых результатах;
отчета об изменении капитала;
отчета о движении денежных средств;
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Самые популярные ошибки в годовой отчетности
В состав отчетности коммерческой организации включают отчет о целевом использовании средств.
В состав отчетности коммерческие организации включают все табличные формы, но не включают пояснения в табличной и письменной форме, которые содержат информацию, подлежащую раскрытию по ПБУ.
Неправильное или неполное раскрытие информации о связанных сторонах.
В основных средствах учитываются активы, которые относятся к другим категориям активов.
Отсутствие своевременного пересмотра элементов амортизации.
Капитализация текущих расходов.
Отнесение амортизационных расходов на один счет учета затрат без фактического соотнесения с операционным назначением активов.
Отсутствие начисления амортизации по активам, которые должны амортизироваться.
Применение упрощений при учете аренды в случае отсутствия такого права.
Отсутствие отражения в БУ результата изменений, внесенных в договоры аренды или лизинга.
Отсутствие общего правила учета аренды по ФСБУ 25/2018 только в отношении договоров лизинга, а не «обычной» аренды.
Отсутствие применения общего правила учета аренды по ФСБУ 25/2018 «локационными» бизнесами по договорам аренды по месту осуществления бизнеса, юридического адреса и т.п.
Трактовка всех договоров аренды, как краткосрочной аренды, не всегда соответствующая экономическим реалиям бизнеса.
Отсутствие применения общего правила учета аренды по ФСБУ 25/2018 по договорам с переменным и постоянным платежом.
Как подготовиться к сдаче отчетности
Чтобы отчитаться без ошибок, надо заранее собрать всю необходимую информацию и проверить ее актуальность.
Проверьте, есть ли в организации учетная политика для целей БУ.
Проведите инвентаризацию объектов и обязательств.
Проверьте правильность формирования и списания резервов.
Проведите сверку с контрагентами.
Проверьте правильность оформления первичных документов.
Внесите исправления в бухучет и бухотчетность.
Проведите реформацию баланса.
Научим составлять отчетность по новым формам без ошибок и помарок на курсе повышения квалификации «Годовая бухгалтерская отчетность: практикум по всем формам».
Мы обновили программу курса с учетом изменений в законодательстве. Теперь в программе есть целая глава, посвященная годовой бухгалтерской отчетности по ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Там мы подробно разберем состав новой промежуточной и годовой отчетности, правила составления и пояснения.
Также в программе появился урок по отложенным налогам. Вы узнаете, как сделать пересчет отложенных налогов в связи с изменением ставок налога на прибыль.
Вы узнаете об изменениях законодательства, которые влияют на годовую отчетность, и про способы представления отчетности в ГИРБО, отработаете на практике составление бухгалтерской и управленческой отчетности, финансовых отчетов для руководителя — без ошибок сможете составить отчетность за год.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 69% за 5 400 рублей вместо
17 600 рублей.
Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию