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Самые популярные ошибки в годовой отчетности — проверьте себя!

До 31 марта бухгалтеры должны отчитаться о работе в 2024 году. Мы разобрали популярные ошибки и подготовили для вас рекомендации, что нужно проверить заранее, чтобы избежать любых трудностей.
Самые популярные ошибки в годовой отчетности — проверьте себя!
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Годовая отчетность за 2024 год составляется по ПБУ 4/99, а начиная с годовой отчетности за 2025 год, включая любой промежуточный период 2025 формирование отчетности будет в соответствии с ФСБУ 4/2023. Но текущую отчетность еще регламентирует ПБУ 4/99, которое говорит о том, что годовая бухгалтерская отчетность коммерческой организации состоит из:

  • бухгалтерского баланса;

  • отчета о финансовых результатах;

  • отчета об изменении капитала;

  • отчета о движении денежных средств;

  • пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Самые популярные ошибки в годовой отчетности

  1. В состав отчетности коммерческой организации включают отчет о целевом использовании средств.

  2. В состав отчетности коммерческие организации включают все табличные формы, но не включают пояснения в табличной и письменной форме, которые содержат информацию, подлежащую раскрытию по ПБУ. 

  3. Неправильное или неполное раскрытие информации о связанных сторонах.

  4. В основных средствах учитываются активы, которые относятся к другим категориям активов.

  5. Отсутствие своевременного пересмотра элементов амортизации.

  6. Капитализация текущих расходов.

  7. Отнесение амортизационных расходов на один счет учета затрат без фактического соотнесения с операционным назначением активов.

  8. Отсутствие начисления амортизации по активам, которые должны амортизироваться.

  9. Применение упрощений при учете аренды в случае отсутствия такого права.

  10. Отсутствие отражения в БУ результата изменений, внесенных в договоры аренды или лизинга.

  11. Отсутствие общего правила учета аренды по ФСБУ 25/2018 только в отношении договоров лизинга, а не «обычной» аренды.

  12. Отсутствие применения общего правила учета аренды по ФСБУ 25/2018 «локационными» бизнесами по договорам аренды по месту осуществления бизнеса, юридического адреса и т.п.

  13. Трактовка всех договоров аренды, как краткосрочной аренды, не всегда соответствующая экономическим реалиям бизнеса.

  14. Отсутствие применения общего правила учета аренды по ФСБУ 25/2018 по договорам с переменным и постоянным платежом.

Как подготовиться к сдаче отчетности

Чтобы отчитаться без ошибок, надо заранее собрать всю необходимую информацию и проверить ее актуальность.

  • Проверьте, есть ли в организации учетная политика для целей БУ.

  • Проведите инвентаризацию объектов и обязательств.

  • Проверьте правильность формирования и списания резервов.

  • Проведите сверку с контрагентами.

  • Проверьте правильность оформления первичных документов.

  • Внесите исправления в бухучет и бухотчетность.

  • Проведите реформацию баланса.

Научим составлять отчетность по новым формам без ошибок и помарок на курсе повышения квалификации «Годовая бухгалтерская отчетность: практикум по всем формам».

Мы обновили программу курса с учетом изменений в законодательстве. Теперь в программе есть целая глава, посвященная годовой бухгалтерской отчетности по ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Там мы подробно разберем состав новой промежуточной и годовой отчетности, правила составления и пояснения.

Также в программе появился урок по отложенным налогам. Вы узнаете, как сделать пересчет отложенных налогов в связи с изменением ставок налога на прибыль.

Вы узнаете об изменениях законодательства, которые влияют на годовую отчетность, и про способы представления отчетности в ГИРБО, отработаете на практике составление бухгалтерской и управленческой отчетности, финансовых отчетов для руководителя — без ошибок сможете составить отчетность за год.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

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