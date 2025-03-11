Какие способы налоговой оптимизации доступны в 2025 году

Для того чтобы снизить высокую налоговую нагрузку налогоплательщики могут использовать предусмотренные законом методы и льготы. Но многие из старых приемов с 2025 года не действуют. Разбираемся, какие инструменты для законной оптимизации могут использовать компании сейчас.

Налоговая оптимизация — это использование предусмотренных законом механизмов для снижения налоговых издержек бизнеса.

Основные направления налоговой оптимизации:

Применение налоговых льгот. Их достаточно много предусмотрено под каждую ситуацию, есть для отдельных видов бизнеса, для отдельных видов сделок. Если налогоплательщик грамотно ориентируется в налоговом законодательстве, то обязательно найдет льготу, которая может быть так или иначе применима в его ситуации.

Вопросы структурирования сделок, корпоративных процессов. Можно попробовать провести сделку таким образом, чтобы оплатить как можно меньше налогов, применяя законные методы оптимизации.

Какие способы оптимизации нельзя применять в 2025 году

Есть несколько инструментов, которые точно не будут действовать в 2025 году:

Переезд в регион с льготной ставкой УСН.

«Бумажный» НДС.

Дробление бизнеса.

Выплата премий и бонусов в декабре для пониженной ставки НДФЛ.

Как оптимизировать налоговую нагрузку на ОСНО законно

Для оптимизации используются различные резервы и вычеты. Среди способов оптимизации можно назвать инвестиционные вычеты: ИНВ и ФИНВ. Вместе они не используются. Параметры ФИНВ обсуждаются и будут приняты на уровне постановления правительства.

Виды деятельности, которые могут применять такие вычеты: гостиницы, общественное питание, научные разработки, добыча полезных ископаемых и т.д.

По-прежнему сохраняют свою актуальность льготы для ИТ-компаний при наличии аккредитации. Льгота по налогу на прибыль с 2025 года составляет не 0% а 5%.

Также специальными льготами могут пользоваться медицинские, образовательные организации. Они могут применять налоговую ставку по налогу на прибыль 0% при соблюдении определенных условий ст. 284 НК.

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