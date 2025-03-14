Три весомых аргумента: как убедить работодателя повысить вас до главбуха

Если в компании освободилось вакантное место главного бухгалтера, то работодатель встанет перед непростым выбором — кто из штата смог бы справиться с обязанностями главного специалиста. Претендентов может быть несколько, рассказываем, какие навыки станут вашим преимуществом и помогут в карьерном росте.

Карьерный рост — важная часть развития специалиста. Если засидеться на одной должности, то можно потерять интерес к работе, разочароваться в своих силах и компетентности. Чтобы вы всегда были в тонусе и получали удовольствие о того, что делаете, нельзя стоять на месте. Нужно развивать свои навыки, решать разнообразные задачи и, непременно, расти — подниматься по карьерной лестнице и увеличивать свой доход.

Самый понятный сценарий для бухгалтера — подняться на ступеньку выше и занять пост главбуха. На этой должности вы сможете совмещать свои прямые обязанности бухгалтера и новые задачи руководителя отдела.

Если вы уже стали главбухом, то это не означает, что вы достигли потолка. Есть множество возможностей горизонтального и вертикального роста, например, углубить знания в 1С и стать аналитиком 1С или погрузиться в финанализ и перейти в разряд финансовых аналитиков и менеджеров с высоким доходом.

Нашли для вас три весомых аргумента, которые помогут работодателю разглядеть ваш потенциал.

Аргумент №1 — вы быстро учитесь

Налоговая реформа-2025 — отличный шанс проявить себя. Докажите работодателю, что умеете быстро адаптироваться к изменениям, уже владеете новыми инструментами и легко ориентируетесь в поправках. Руководитель будет точно знать, что на вас можно положиться — вы сможете защитить компанию от штрафов и проблем с налоговой, поэтому заслуживаете повышения и увеличения зарплаты.

Прямо сейчас вы можете подготовиться к весенним нововведениям — изменениям в трудовом законодательстве, новым ФСБУ, которые вот-вот вступят в силу, а также на практике отточить заполнение новых форм отчетности, чтобы отчитаться за 1 квартал 2025 году без ошибок и стресса.

Аргумент №2 — вы универсальный специалист

На каждом участке должен работать свой специалист, но иногда случаются форс-мажоры, коллеги уходят в отпуск и на больничный, поэтому если в штате есть профессионал, который при необходимости может выручить работодателя, подхватить чужие задачи и не дать работе остановиться, то он точно может рассчитывать на привилегии.

Освойте дополнительно к бухгалтерскому и налоговому учету еще кадровый и воинский учет, управленку, научитесь работать не только с бумажной, но и с электронной документацией. Изучите полный функционал полезных для бухгалтера программ: Excel, Google-таблицы, последняя версия 1С и т. д.

С таким широким набором навыков и знаний вы станете суперспециалистом, которого в коллективе ценят и уважают. Будете главбухом с высокими компетенциями и соответствующей зарплатой.

Аргумент №3 — вы умеете работать с финансовой аналитикой, знаете, как снизить риски и уменьшить налоговую нагрузку на бизнес

Любой руководитель нуждается в компетентном помощнике, который может оценить благосостояние компании, определить слабые места и возможности для роста.

Узнайте, как можно оптимизировать налоговую нагрузку, спланировать бюджет, провести анализ кредитоспособности и рентабельности бизнеса, научитесь использовать полученные данные для налогового планирования и оптимизации. С такими знаниями вы сможете давать стратегические и управленческие рекомендации, станете правой рукой собственника — повысите свой авторитет и выйдете на новый уровень дохода.

Приведите работодателю все три аргумента и обеспечьте себе карьерный рост! Все необходимые знания вы получите на нашем новом курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».

Это комплексный курс, который сделает из вас главного бухгалтера коммерческой организации любого уровня. Вы станете универсальным специалистом, который может работать с ЭДО, финанализом и последней версией 1С.

Вы сможете вести учет крупной компании, защищать ее от налоговых проверок, выбирать метод налоговой оптимизации, внедрять управленческий учет, строить финансовые модели и предлагать управленческие решения руководителю.

Обучение поможет вам обрести уверенность в своем профессионализме, вы научитесь справляться с большим количеством разных задач сразу, перед вами откроется широкий карьерный горизонт, так как у вас будут актуальные знания для работы на всех участках.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

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