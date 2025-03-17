Топовые онлайн-курсы «Клерка» по классным ценам от 4200 руб. Учитесь сейчас — платите потом!

Новая акция на «Клерке»! До 19 марта вы можете купить топовый курс по бухучету маркетплейсов и другие онлайн-курсы за 4 200 рублей. Нет времени ждать зарплату — предложение ограничено по времени! Платите частями, долями или в сплит, чтобы начать учиться уже сегодня.

Уже пора начинать… учиться к лету! Чтобы вам было проще собраться, мы запускаем новую акцию. До 19 марта вы можете купить наши флагманские онлайн-курсы по 4 200 рублей. Откладывать подготовку нельзя, поэтому выбирайте подходящий курс и приступайте к учебе. Никаких отговорок! Начинайте учиться, а курс оплатите потом в сплит без комиссий и переплат.

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Каталог курсов

Цены действуют до 19 марта. Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе.

Одному из наших самых популярных курсов уже год! За это время мы не раз улучшали и обновляли программу. Совсем недавно мы добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

На курсе вы разберетесь во всех юридических нюансах работы на маркетплейсах, научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов на маркетплейсах.

Цена со скидкой 74% до 19 марта включительно: 4 200 рублей вместо 16 350 рублей.

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Онлайн-курс — это отличная возможность приступить к изучению профессии сразу по новым правилам. Мы обновили программу и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН.

Цена со скидкой 79% до 19 марта включительно: 4 200 рублей вместо 19 900 рублей.

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Вы узнаете, как выбрать выгодную ставку НДС, получить льготы и заполнить новую декларацию по УСН и НДС.

Научитесь настраивать программу под НДС в 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

Цена со скидкой 74% до 19 марта включительно: 4 200 рублей вместо 15 950 рублей.

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Учет ВЭД — одно из самых перспективных направлений для бухгалтера в 2025 году. Хороших специалистов мало, поэтому они высоко ценятся на рынке. Получите все необходимые знания в сфере международной торговли, чтобы стать таким профессионалом.

Вы научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.

Цена со скидкой 78% до 19 марта включительно: 4 200 рублей вместо 18 990 рублей.

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