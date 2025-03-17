Топовые онлайн-курсы «Клерка» по классным ценам от 4200 руб. Учитесь сейчас — платите потом!

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Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С
Одному из наших самых популярных курсов уже год! За это время мы не раз улучшали и обновляли программу. Совсем недавно мы добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.
На курсе вы разберетесь во всех юридических нюансах работы на маркетплейсах, научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов на маркетплейсах.
Цена со скидкой 74% до 19 марта включительно: 4 200 рублей вместо
16 350 рублей.
Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Онлайн-курс — это отличная возможность приступить к изучению профессии сразу по новым правилам. Мы обновили программу и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН.
Цена со скидкой 79% до 19 марта включительно: 4 200 рублей вместо
19 900 рублей.
Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С
Вы узнаете, как выбрать выгодную ставку НДС, получить льготы и заполнить новую декларацию по УСН и НДС.
Научитесь настраивать программу под НДС в 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.
Цена со скидкой 74% до 19 марта включительно: 4 200 рублей вместо
15 950 рублей.
ВЭД: учет и налогообложение
Учет ВЭД — одно из самых перспективных направлений для бухгалтера в 2025 году. Хороших специалистов мало, поэтому они высоко ценятся на рынке. Получите все необходимые знания в сфере международной торговли, чтобы стать таким профессионалом.
Вы научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.
Цена со скидкой 78% до 19 марта включительно: 4 200 рублей вместо
18 990 рублей.
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