Чем заменить 1С? Три программы для ведения учета на маркетплейсах

Большинство бухгалтеров привыкли вести учет в 1С, однако это не всегда оправдано. Например, для маленького бизнеса проще выбрать другой более дешевый и понятный сервис, чтобы лишний раз не разбираться в функциях, к которым они никогда не притронутся. Рассказываем, какие аналоги 1С подойдут для работы на маркетплейсах.

Бухгалтеры да и сами селлеры давно привыкли, что учет на маркетплейсах ведется в 1С. Однако 1С не панацея, есть много программ и сервисов, которые легко заменят привычное ПО. Рассказываем, как выбрать аналог и на что обратить внимание, чтобы не прогадать.

1. Контур Эльба

Онлайн-сервис идеально подойдет для небольшой организации, новичков без сотрудников или с минимальным штатом. Для работы с Эльбой не нужно погружаться в нюансы бухгалтерского учета — здесь нет профессиональных терминов «проводка», «дебет» или «кредит», все скрыто под интуитивно понятными действиями и словами.

Эльба формирует и отправляет отчеты онлайн, готовит платежки на оплату налогов и взносов, помогает с первичными документами для контрагентов.

Недавно в Эльбе появилась функция для селлеров — бесплатная интеграция с двумя самыми популярными маркетплейсами. Теперь сервис сам запрашивает суммы реализованного товара у Ozon и Wildberries и автоматически считает по ним налог.

2. Saby (СБИС)

В сервисе легко настроить бухгалтерский учет, рассчитать налоговую базу, сформировать отчетность. Многие операции, например, заполнение регистров и деклараций, выполняются автоматически по данным из первичных документов.

Программа позволяет:

публиковать товары на маркетплейсе,

автоматически обновлять остатки,

собирать заказы со всех маркетплейсов и печатать этикетки,

загружать отчет о продажах по шаблону,

обрабатывать отзывы и контролировать качество товара,

анализировать продажи на каждом маркетплейсе.

В СБИС можно настроить интеграцию с Ozon, Wildberries, Яндекс Маркетом и Авито для продажи товаров. Сервис позволяет управлять товарами, заказами и отзывами, а также вести складской учет, выгружать актуальный каталог на маркетплейсы прямо из интерфейса Saby.

3. Мой склад

Сервис позволяет вести складской учет, обрабатывать заказы, отслеживать смену статуса отгрузки, оформлять операции по сборке и разборке, контролировать движение комплектующих и т. д.

Программа дает возможность контролировать продажи и прибыль по всем каналам в одном окне. Отслеживайте средний чек, статистику продаж и возвратов, остатки и обороты, сравнивайте результаты торговли на разных площадках, смотрите отчет о прибылях и убытках в целом или по отдельно взятому маркетплейсу, учитывайте комиссию и стоимость доставки.

Какие сервисы помогут упростить работу на маркетплейсах

Маркетплейсы остаются одной из самых перспективных ниш развития для бухгалтера, правда, из-за изменений налоговой реформы-2025 вести учет многих операций и сотрудничать с селлерами на УСН стало сложнее. К тому же в рамках кампании ИФНС по выявлению схем дробления, налоговая начала строже следить за работой селлеров на УСН.

Чтобы вы без рисков и трудностей работали с селлерами в 2025 году, мы записали новые уроки для онлайн-курса «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С».

Вы разберетесь во всех юридических нюансах работы на маркетплейсах, сможете уберечь бизнес от проблем с партнерами и поставщиками, научитесь оформлять первичку, рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году.

Мы обновили программу, добавили уроки по учету расчетов с разными маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками. Записали новую главу про налоговые проверки, где подробно разобрали, какие риски стоят перед бизнесом на УСН в 2025 году, а также, как избежать проблем с налоговой, работать без штрафов на маркетплейсах.

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