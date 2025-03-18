Как проводить наличный расчет по внешнеэкономическим сделкам в 2025 году

Рассказываем, как легально расплачиваться с иностранными контрагентами после вступления в силу ряда изменений по учету ВЭД.

С 1 января 2025 года заработало много изменений в учете ВЭД. В силу вступило постановление Правительства РФ от 28.11.2024 № 1637, которое предусматривает индексацию в сторону увеличения ставок таможенных сборов за таможенные операции, связанные с выпуском товаров.

Также ввели новый порядок начисления и уплаты НДС для иностранных предпринимателей, реализующих товары российским физлицам через маркетплейсы. Теперь иностранные продавцы обязаны самостоятельно исчислять и уплачивать НДС в российский бюджет. Кроме этого, усилился валютный контроль по операциям с цифровыми правами.

Как в новых условиях проводить валютные операции и расчеты в ВЭД

В настоящее время действует временный порядок осуществления наличных расчетов в иностранной валюте или в валюте РФ между резидентом и нерезидентом Постановление Правительства РФ от 26.12.2022 № 2433.

Организация вправе принять наличные денежные средства в иностранной валюте от нерезидента по внешнеторговому контракту без ограничения суммы.

Денежные средства, полученные резидентом от нерезидента на территории РФ, должны быть зачислены на расчетный счет резидента — в течение 30 дней с момента их получения от нерезидента.

В течение 45 дней после дня осуществления расчетов с нерезидентом резиденту следует представить в банк документы, подтверждающие расчеты и документы, подтверждающие передачу товаров.

Что нужно учесть при работе с ВЭД в 2025 году

Нововведений в учете ВЭД в 2025 году много. Некоторые уже вступили в силу, другие — на подходе. Работать с ВЭД сложно, потому что на учет в этой области одновременно влияет и налоговая реформа-2025 и подвижки в санкционных ограничениях — не так давно вышел 16-й пакет санкций. Чтобы ничего не помешало вам построить успешную карьеру в перспективной сфере, мы собрали все самое необходимое и актуальное для ведения ВЭД в 2025 году в онлайн-курсе «ВЭД: учет и налогообложение».

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