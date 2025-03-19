Как заполнить ЕНП-уведомление правильно? Налоговая назвала пять самых частых ошибок бухгалтеров

УФНС озвучило типичные погрешности при заполнении уведомлений. Рассказываем, что бухгалтеры делают не так и как исправить ошибки.

УФНС озвучило типичные ошибки бухгалтеров при заполнении уведомлений:

Неправильное заполнение титульного листа — ИНН и КПП указывают от головной организации. Раздел «Данные» содержит неправильные реквизиты — указывают КПП и ОКТМО обособленного подразделения или головной организации, по которой представляют уведомление. Ошибки в КБК по страховым взносам — в основном допускают при сдаче уведомлений по дополнительным тарифам в отношении выплат работникам-вредникам. Неправильное указание срока уплаты. Реквизиты в 6-НДФЛ и РСВ (КПП, ОКТМО, КБК) отличаются от тех, что были указаны в уведомлениях.

Как исправить положение

Если ошибка допущена в поле «Сумма налога», то надо сдать новое уведомление с теми же реквизитами обязанности, но с указанием верной суммы.

Если ошибка допущена в иных реквизитах (ИНН/КПП/ОКТМО/КБК), то необходимо сдать новое уведомление с указанием двух обязанностей:

повторить ошибочные реквизиты обязанности, а в поле «Сумма налога» проставить «0»;

указать новую обязанность с верными реквизитами и суммой налога.

Такое разъяснение дает региональное УФНС на своем сайте.

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