Как заполнить декларацию по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС

Сегодня, 20 марта, крайний срок уплаты косвенных налогов, а также сдачи декларации по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС за февраль 2025 года, в том числе резидентами СЭЗ. Разбираемся, как заполнить все поля без ошибок по требованиям 2025 года.

Российские организации и ИП, которые занимаются импортом товаров из государств-членов ЕАЭС, должны уплачивать косвенные налоги: акциз и НДС, а также сдавать по итогам своей деятельности декларацию и первичные документы.

Когда надо сдавать декларацию

Отчитываться перед налоговой нужно раз в месяц, при этом нулевой отчет не сдают. Компании должны подавать декларацию только если в течение месяца:

была учтена импортная продукция;

наступил срок платежа по лизинговому договору.

Декларацию нужно сдать не позднее 20-го числа того месяца, который следует за отчетным периодом.

Как заполнить декларацию по косвенным налогам

Рекомендации по заполнению декларации по косвенным налогам представлены в приложении № 2 к приказу ФНС № СА-7-3/765@ от 27.09.2017.

Не забудьте пронумеровать страницы, начиная с титульного листа. Пустые страницы оставлять не нужно. Вносите все данные заглавными печатными буквами. Если вы заполняете декларацию от руки, то используйте черные, синие или фиолетовые чернила.

Какие данные нужно указать на титульном листе

На первой странице декларации необходимо указать основную информацию о компании:

ИНН организации или ИП;

КПП компании, ИП в этом поле ставит прочерк;

Номер корректировки. Те, кто подает эти сведения впервые за отчетный период, должны указать в этом поле «0--», при заполнении первой корректировки — «1--», второй — «2--» и т. д.;

Код налогового периода;

Отчетный год;

Код ИФНС, в которую будет отправлена отчетность;

Код, который указывает на то, в какую ИФНС бухгалтер направит декларацию: по месту нахождения или по месту учета организации;

Полное название компании или ФИО индивидуального предпринимателя.

Для фирм, проходящих через реорганизацию или ликвидацию: код мероприятия (из приложения № 3), ИНН и КПП реорганизованного юрлица;

Номер телефона.

Количество страниц в декларации;

Данные лица, которое подтверждает достоверность указанной информации, то есть данные ИП, директора компании или представителя налогоплательщика.

Раздел 1

Здесь нужно указать сумму НДС, которую организация перечислила в федеральный бюджет, и заполнить следующие строки:

строка 010 — код муниципального образования согласно ОКТМО,

строка 030 — сумма налога к уплате. Она должна быть равна сумме строк 031–035, в которые вписывают размер НДС по разным объектам,

строка 040 — стоимость товаров, которые не облагаются «ввозным» НДС,

строка 050 — размер налога, который исчислил резидент СЭЗ.

Раздел 1.1

Этот раздел появился в декларации после публикации приказа ФНС № ЕД-7-3/238@. Он предназначается для участников СЭЗ, у которых есть право на отсрочку по уплате «ввозного» НДС. Представители свободных экономических зон должны заполнить и сдать раздел 1.1, когда с даты принятия товаров на учет прошло почти 180 дней.

В разделе 1.1 нужно указать реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (строки 020–040), а также сумму НДС к оплате (строки 050–080).

Раздел 2

Раздел 2 содержит информацию об акцизе, уплаченном компанией по всем видам подакцизных товаров, кроме этилового спирта. Здесь нужно указать общую сумму акциза и рассчитать акциз по каждому виду продукции отдельно.

Раздел 3

В этом разделе необходимо указать сведения об акцизе, который был уплачен при импорте этилового спирта из любого сырья:

код вида спирта и код вида подакцизной продукции, для изготовления которой предназначен этот спирт (согласно приложению № 5 к приказу ФНС № СА-7-3/765@),

код признака применения ставки акциза (согласно приложению № 6),

размер налоговой базы,

регистрационный номер извещения об уплате авансового платежа акциза.

Больше подробных инструкций по заполнению отчетности, а также удобный календарь подачи данных в налоговую, СФР, военкомат и другие проверяющие инстанции, мы собрали в подписке Клерк.Премиум.

Подписка — это палочка-выручалочка каждого бухгалтера. Здесь вы найдете самую актуальную информацию, свежие шаблоны документов, доступ ко всем обучающим материалам, разборам и тренингам.

Мы ежедневно загружаем свежий контент в подписку — каждую неделю добавляем новые вебинары, а каждый квартал — новый онлайн-курс.

Подписка — это не только полезные материалы, но и постоянная поддержка наших экспертов. Если вам понадобится срочная помощь — возникнет сложная рабочая ситуация, появятся вопросы по новым формам, нормативным актам и т. д., то вы всегда можете обратиться к нашим специалистам. Они помогут вам решить любую рабочую задачу — даже самую сложную и запутанную. В течение 3,5 часов вы получите развернутый ответ и рекомендации.

В подписке более 60 онлайн-курсов, библиотека из 200+ записей вебинаров и лекций, которая пополняется каждую неделю, разборы законов, мини-курсы, мастер-классы экспертов, проверка контрагентов, справочно-правовая система и еще много полезных сервисов. Все эти материалы нельзя купить по отдельности, они доступны только подписчикам Клерк.Премиум.

Мы изменили правила игры и снизили цену подписки до себестоимости. Теперь подписка Клерк.Премиум стоит 6 000 рублей в год. Это не временная акция, а наша новая стратегия: больше пользы, меньше затрат!

Мы не урезали функционал, не убирали важные сервисы. Это тот же Клерк.Премиум, только теперь по цене, которая позволит еще большему количеству бухгалтеров работать уверенно и эффективно.

Купите подписку за 6 000 рублей и работайте увереннее с Клерк.Премиум!

Оформить подписку

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране!