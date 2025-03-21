Как рассчитать туристический налог и составить по нему декларацию

С 1 января 2025 года в России действует туристический налог. Разбираемся, кто должен его исчислять, как определить налоговую базу и предоставить отчетность.

С января 2025 года в России действует туристический налог, который занял место курортного сбора. Это местный налог, соответственно, вводить его муниципалитеты могут самостоятельно.

Кто обязан уплачивать новый налог

Плательщиками признаются организации и физлица, оказывающие услуги временного проживания в гостиницах, включенных в реестр классифицированных объектов, а не лица, которые этими услугами пользуются.

Как определить сумму налога

Налоговая база формируется из стоимости услуги без учета НДС и суммы самого туристического налога. В нее не включаются услуги, оказанные льготным категориям граждан при условии подтверждения права на льготу.

Сумма налога определяется в момент полного расчета с клиентом. При обнаружении ошибок в прошлых периодах плательщик вправе сделать перерасчет, если это привело к переплате.

Если оплата за услугу произведена в 2024 году (до вступления в силу гл. 33.1 НК), такая услуга в налогооблагаемую базу не включается. Выделять сумму налога в расчетных документах не требуется.

Какую отчетность нужно сдавать по уплате турналога

Вопросы формирования стоимости услуги по временному проживанию НК РФ не регулирует. Контроль за правильностью исчисления возложен на налоговые органы.

Отчитываться по расчету и уплате налога надо в форме декларации. Подавать ее нужно по итогам налогового периода, а документы должны храниться не менее 5 лет.

Туристический налог — это не единственное нововведение 2025 года, многие уже вступили в силу, другие, например, новые ФСБУ и перемены в кадровом учете, заработают с весны 2025 года. Поэтому бухгалтеру просто необходимо быть гибким — вовремя узнавать об изменениях и быстро к ним адаптироваться. Получайте самую важную и свежую информацию первым с подпиской Клерк.Премиум.

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