Сертификат 1С для аналитика: как подготовиться и сдать экзамен с первого раза

Главная задача аналитика 1С — это оптимизация рабочих процессов и решение бизнес-задач с помощью инструментов разных конфигураций 1С. Но одних знаний мало, официальный сертификат станет весомым аргументом в вашу пользу, позволит убедить работодателем в ваших компетенция, занять вакантную должность и построить успешную карьеру.

Сертификат 1С — это документ, подтверждающий знание и опыт технического специалиста в работе с продуктами 1С.

Сертификаты можно получить у компании «1С» или партнеров. Для этого нужно сдать экзамен.

Сертификаты бывают разных видов и уровней.

Как проходят экзамены

Сертификат Формат 1С:Профессионал Письменный тест, состоящий из 14 вопросов. Продолжительность — 30 минут. Для успешной сдачи надо ответить верно минимум на 12 вопросов. 1С:Специалист-консультант Практический экзамен, во время которого решают задачу. Продолжительность — от 3 до 5 часов.

Как готовиться к сдаче экзамена 1С:Специалист-консультант

Чтобы сдать экзамен на сертификаты уровня «Специалист-консультант», можно также готовиться самостоятельно на базе методических материалов компании 1С.

Вся информация о подготовке к этим экзаменам и сдаче есть на сайте https://uc1.1c.ru/ekzameny-1s/spec-konsultant/

Комплект вопросов и методическая литература

На сайте 1С вы можете найти комплект вопросов, который вам нужен, и приобрести бумажный вариант книги.

Существует мобильное приложение, которое можно установить на смартфон или планшет. Оно представляет собой тренажер для подготовки к экзамену на сертификат 1С.

Вы можете оплатить доступ к конкретному тренажеру по одному из направлений, например, по бухгалтерии. Доступ обычно оплачивается на две недели, после чего его можно продлить.

Тренажер максимально приближен к реальному тестированию в центре сертификации. Вы можете изучать вопросы по разделам, перемешивать их, добавлять сложные вопросы в избранное для отдельной подготовки. Также доступна статистика, которая показывает, сколько вопросов вы ответили правильно и когда можно идти сдавать экзамен.

Если вы стабильно отвечаете на 12–13 вопросов из 14, то готовы к сдаче экзамена. Если набираете меньше 12 баллов, продолжайте тренироваться и изучать вопросы по разделам, пока не будете стабильно отвечать на 12–13 вопросов.

Какое образование нужно аналитику 1С

Чтобы стать успешным аналитиком 1С нужны комплексные знания, потому что это специалист, который работает одновременно с бизнес-процессами, курирует группу разработки и представляет готовые решения заказчикам. Так что если вы хотите реализовать себя как аналитик 1С, то одних навыков применения функций ПО и сертификата 1С будет не достаточно. Получите все необходимые знания в сфере бухгалтерии, аналитики и применения инструментов 1С на курсе профессиональной переподготовки «Аналитик 1С».

Это большой курс, где вы узнаете, как анализировать благополучие компании, работать с отчетностью для поиска слабых и сильных мест компании, выбирать возможные решения, тестировать гипотезы, настраивать и интегрировать 1С с внешними системами, руководить командой разработчиков, составлять презентации и дашборды для презентации результатов руководству.

Сможете улучшать рабочие процессы в разных компаниях с помощью продуктов 1С, автоматизировать учет и управление, сопровождать проекты в 1С — не только создавать системные решения, но и обучать других с ними работать.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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