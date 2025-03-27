Делимся хорошим настроением в преддверии Дня смеха и запускаем новую акцию на профкурсы. До 30 марта вы можете купить курсы повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка» по приятным ценам!
Скорее выбирайте курсы и записывайтесь, чтобы не пропустить все веселье!
После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.
Главный бухгалтер на УСН
Курс профессиональный переподготовки, который сделает из вас главного бухгалтера компании на УСН. Вы изучите, необходимые для ведения учета от ИП до компаний малого и среднего бизнеса.
На новом курсе профпереподготовки вы научитесь учет по новым требованиям, работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена курса до 30 марта: 8 900 рублей вместо
31 790 рублей.
Старт обучения 1 апреля.
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена курса до 30 марта: 9 900 рублей вместо
36 000 рублей.
Старт обучения 1 апреля.
Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С: ЗУП
Вы узнаете, как правильно принимать и увольнять сотрудников по всем правилам 2025 года. Научитесь вести с нуля кадровый учет, вносить в него корректировки, оформлять больничные, декрет и другие пособия, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате.
На практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена курса до 30 марта: 8 900 рублей вместо
33 000 рублей.
Старт обучения 1 апреля.
Аналитик 1С
Вы узнаете, как улучшать рабочие процессы в разных компаниях с помощью продуктов 1С, как использовать их возможности, чтобы автоматизировать учет и управление, узнаете, какими инструментами должен владеть аналитик, научитесь внедрению и сопровождению проектов в 1С.
Сможете не только создавать системные решения, но и обучать других с ними работать.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена курса до 30 марта: 9 900 рублей вместо
59 900 рублей.
Старт обучения 1 апреля.
Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию