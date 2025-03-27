Это не шутка, а новая акция на курсы «Клерка». Выбирайте курсы профпереподготовки с дипломом и скорее записывайтесь! Если мест не хватит — смешно уже не будет. Поспешите — старт обучения 1 апреля.

Делимся хорошим настроением в преддверии Дня смеха и запускаем новую акцию на профкурсы. До 30 марта вы можете купить курсы повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка» по приятным ценам!

Скорее выбирайте курсы и записывайтесь, чтобы не пропустить все веселье!

Каталог курсов

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Курс профессиональный переподготовки, который сделает из вас главного бухгалтера компании на УСН. Вы изучите, необходимые для ведения учета от ИП до компаний малого и среднего бизнеса.

На новом курсе профпереподготовки вы научитесь учет по новым требованиям, работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена курса до 30 марта: 8 900 рублей вместо 31 790 рублей.

Старт обучения 1 апреля.

Записаться

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена курса до 30 марта: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Старт обучения 1 апреля.

Записаться

Вы узнаете, как правильно принимать и увольнять сотрудников по всем правилам 2025 года. Научитесь вести с нуля кадровый учет, вносить в него корректировки, оформлять больничные, декрет и другие пособия, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате.

На практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена курса до 30 марта: 8 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Старт обучения 1 апреля.

Записаться

Вы узнаете, как улучшать рабочие процессы в разных компаниях с помощью продуктов 1С, как использовать их возможности, чтобы автоматизировать учет и управление, узнаете, какими инструментами должен владеть аналитик, научитесь внедрению и сопровождению проектов в 1С.

Сможете не только создавать системные решения, но и обучать других с ними работать.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена курса до 30 марта: 9 900 рублей вместо 59 900 рублей.

Старт обучения 1 апреля.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».