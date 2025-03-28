Какую информацию о продавцах маркетплейсы будут передавать в ФНС

Специальный налоговый режим АУСН позволяет максимально освободиться от отчетности и подачи сведений. Налоговики их получат от оператора ОФД и самой торговой площадки.

С 2025 года организации и ИП на АУСН получили возможность работать через посредников, например, на маркетплейсах. Ранее селлеры на автоматизированной упрощенной системе налогообложения не могли торговать на интернет-площадках.

Теперь маркетплейсы по аналогии с банками могут загружать информацию в налоговые органы о взаиморасчетах с продавцами.

От оператора ОФД налоговая узнает о сумме дохода, а от маркетплейса — о зачете встречных требований, если выручка поступает селлеру уже за вычетом комиссий и вознаграждений маркетплейсу. Или о суммах агентских вознаграждений, полученных от продавцов — если ИП перечисляет площадке деньги за услуги отдельным платежом.

Кроме этого, маркетплейс должен передавать сведения в налоговую по завершении месяца, в котором произошла реализация товара — не позднее 10 числа.

Выручка от продаж на маркетплейсах будет учитываться на дату поступления денег на расчетный счет организации или ИП.

Как сотрудничать с селлерами на разных режимах налогообложения

Маркетплейсы остаются одной из самых перспективных ниш развития для бухгалтера, правда, из-за изменений налоговой реформы-2025 вести учет многих операций и сотрудничать с селлерами на УСН стало сложнее. К тому же в рамках кампании ИФНС по выявлению схем дробления, налоговая начала строже следить за работой селлеров на УСН. Теперь появилась еще одна группа продавцов — ИП и организации на АУСН. Научим работать с большими и маленькими компаниями и вести учет для селлеров с разными системами налогообложения на обновленном курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса».

Курс охватывает все области знаний, которые необходимы бухгалтеру для выполнения любых задач на маркетплейсах. Вы сможете проконсультировать клиента, дать рекомендации по выбору налогового режима и маркетплейса в соответствии со спецификой бизнеса, узнаете, как настроить учет в 1С и в каких еще программах можно отслеживать операции на маркетплейсах,

Вы научитесь оформлять первичку, рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году. Сможете оказывать весь комплекс необходимых услуг: от подписания договора с маркетплейсом до составления отчетности для налоговой.

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