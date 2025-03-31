Как отвечать на требования ИФНС о предоставлении пояснений

Если в требовании не указано, какие конкретно ошибки и недочеты выявлены, оно считается незаконным, и пояснения по нему можно не давать. Рассказываем, в каких случаях и в каком порядке отвечать необходимо.

Нет такой компании, которая бы никогда не получала требований о предоставлении документов от налоговиков. Многие бухгалтеры теряются: как правильно отвечать?

На требование пояснений по поводу ошибок и расхождений в отчетности в зависимости от ситуации нужно:

сдать уточненный отчет, учитывая все замечания инспекции — если действительно были ошибки, занижающие налоги, страховые взносы,

написать только пояснения — если указанные инспекторами недочеты не повлияли на сумму к уплате,

сдать уточненный отчет, в которой частично исправить найденные налоговиками ошибки и приложить пояснения о том, что в остальном у вас все верно.

К пояснениям можно дополнительно приложить бухгалтерские и налоговые регистры, справки и другие документы, подтверждающие ваши доводы (п. 4 ст. 88 НК РФ).

Информация и документы — как ответить на каждый раздел требования ИФНС

1. Информация

Необходимо раскрыть информацию по каждому пункту раздела информации в требовании (например, если указан номер договора и дата, мы говорим информацию про этот договор). Может быть количество страниц, может быть количество печатных знаков, наличие печати и т. д.

Стандартов раскрытия информации — нет.

Каждый налогоплательщик должен, в силу своего разумения, максимально раскрывать информацию про этот договор.

2. Документы

Налогоплательщик в ответ на требование налогового органа документы (информацию) одним из следующих способов по своему выбору:

в виде заверенных ксерокопий на бумажном носителе — лично или через своего представителя в налоговый орган или направить заказным письмом по почте,

в электронной форме по специальному формату и в соответствии с порядком, утвержденным приказом ФНС России от 17.02.2011 № ММВ-7-2/168@,

в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика,

в виде скан-образов по телекоммуникационным каналам связи или через налогоплательщика (письмо ФНС России от 25.11.2014 № ЕД-4-2/24315).

В какие сроки необходимо сдать пояснения

Срок, в течение которого налоговики ждут от вас ответ, указывают в требовании.

Например, документы нужно передать в течение:

5 рабочих дней — если запрос связан с проведением налоговой проверки у контрагента (п. 1 ст.93.1 НК РФ);

10 рабочих дней — если документы запрашивают при налоговой проверке (п. 3 ст.93.1 НК РФ) или вне рамок проверки, по конкретной сделке с контрагентом (п. 2 ст.93.1 НК РФ) + статья 93 НК РФ _ КНП И ВНП.

Срок исполнения требования об уплате – 8 рабочих дней, если в нем не указан более длительный срок.

Как изменились требования налоговой в 2025 году

С 1 января 2025 года произошло много изменений в НК РФ, в связи с чем налоговая стала пристальнее следить за исполнением новых предписаний. Сейчас особенно важно научиться без ошибок заполнять новые формы отчетности, вести учет на ОСНО и НДС, своевременно и грамотно оптимизировать налоговую нагрузку, чтобы не получить требование ИФНС.

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