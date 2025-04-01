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Какой штраф грозит работодателю за оформление сотрудника без воинского билета

Бывают ситуации, когда военнообязанный гражданин не может предъявить военный билет или призывное удостоверение при приеме на работу. Разбираемся, как оформить нового сотрудника без проблем с военкоматом.
Какой штраф грозит работодателю за оформление сотрудника без воинского билета
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Для успеха организации важно не только выбрать правильного кандидата, но и не допустить ни одной ошибки при его оформлении. Но что делать, если уже в кадрах выяснилось, что военнообязанный гражданин не может предъявить все документы — у него отсутствует военный билет? Рассказываем, стоит ли нанимать сотрудника без билета или себе дороже.

Работник может не предъявить военный билет при приеме на работу по разным причинам: он его потерял или это сотрудник проживает за границей (и трудно проверить снят он с учета или нет).

Однако отсутствие документа не является препятствием для найма специалиста. Организация вправе принять на работу гражданина, у которого отсутствует документ воинского учета.

При этом оснований для привлечения работодателя (его должностных лиц) к ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, не имеется. При заключении трудового договора организации следует проинформировать соответствующий военный комиссариат о заключении указанного договора, а также о факте неисполнения принятым на работу лицом обязанностей в области воинского учета.

То есть, при приеме на работу гражданина, у которого в нарушение требований законодательства отсутствует документ воинского учета, работодатель обязан предоставить соответствующему военному комиссариату информацию о неисполнении гражданином своих обязанностей в области воинского учета. В противном случае руководитель организации или другое ответственное за военно-учетную работу должностное лицо организации могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ.

При этом обращаем ваше внимание, что основанием для привлечения к ответственности, предусмотренной этой нормой, является именно несообщение организацией сведений о приеме на работу соответствующей категории граждан, а не факт приема на работу граждан при отсутствии у них документов по воинскому учету.

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