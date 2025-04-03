Нешуточная выгода! Новая акция на топовые онлайн-курсы «Клерка»

Весь апрель никому не верь! Но это точно не про нас — у нас все по-честному. Так что встречайте новую акцию на популярные онлайн-курсы «Клерка», которые помогут вам в короткий срок подтянуть знания или даже освоить новый участок. Лучшей подготовки к лету и быть не может! Поспешите — предложение действует до 5 апреля.

Начинаем активную подготовку к лету! Берем в руки мышку, усаживаемся за компьютерный стол и нажимаем кнопку — учиться! Лучшей подготовки и придумать нельзя — несколько тренировок в неделю и уже через пару месяцев вы себя не узнаете. В голове самые актуальные знания, навыки, которые пригодятся для работы на любом участке, рука набита на выполнение сложных задач в последней версии 1С, ведение учета по новым ФСБУ и заполнение новых форм отчетности (деклараций по УСН, налогу на прибыль и НДС, РСВ, 3-НДФЛ и т. д.).

Скорее выбирайте курсы и приступайте к обучению! Акция действует до 5 апреля.

Каталог курсов

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе.

Онлайн-курс — это отличная возможность приступить к изучению профессии сразу по новым правилам 2025 года. Мы обновили программу и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН.

Цена до 5 апреля включительно: 4 200 рублей вместо 19 900 рублей.

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Приближается время сдачи декларации по НДС, и упрощенцы, которые стали плательщиками НДС, должны будут сделать это впервые и сразу по новой форме! Мы собрали всю самую важную информацию для бухгалтеров на УСН в нашем онлайн-курсе.

Вы узнаете, как правильно заполнять отчетность на УСН, много внимание уделим именно декларациям по УСН и НДС, научим вести операций в последней версии 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

Цена до 5 апреля включительно: 4 200 рублей вместо 15 950 рублей.

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На курсе вы разберетесь во всех юридических нюансах работы на маркетплейсах, научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов на маркетплейсах.

Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

Цена до 5 апреля включительно: 4 200 рублей вместо 16 350 рублей.

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Хороших специалистов по учету ВЭД мало, поэтому они высоко ценятся на рынке. Получите все необходимые знания в сфере международной торговли, чтобы стать таким профессионалом.

Вы научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.

Цена до 5 апреля включительно: 4 200 рублей вместо 18 990 рублей.

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