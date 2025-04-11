Как заполнить декларацию по НДС за операции на маркетплейсах и настроить учет НДС для селлеров на УСН в 1С

Собрали всю необходимую информацию для уверенной работы бухгалтера на маркетплейсах с отчетностью и учету в 1С.

После введения НДС на УСН у бухгалтеров, которые сотрудничают с селлерами на УСН, появились новые обязанности — необходимо оформлять счета-фактуры, вести книгу покупок и продаж, подавать декларацию по НДС и т. д.

Как заполнять новую отчетность, настроить учет операций в последней версии 1С, работать в условиях санкций и пройти все строгие проверки, которые намечены ФНС для продавцов маркетплейсов, расскажем на материалах подписки Клерк.Премиум.

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Вы научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов на маркетплейсах. Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

Вы узнаете, как выбрать выгодную ставку НДС, получить льготы и заполнить новую декларацию по УСН и НДС. Научитесь настраивать программу под НДС в 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

Вы научитесь рассчитывать НДС, определять налоговую базу по стандартам, сможете заполнять новую отчетность, декларацию по НДС, вести учет в 1С. Мы обновили программу и добавили актуальную информацию про ведение книги покупок и продаж, НДС на УСН с учетом последних нормативных актов, расписали все актуальные льготы по НДС.

Записи вебинаров

Учет операций с маркетплейсами в 1С: первичные документы, реализация, НДС — — получите все необходимые знания по работе с маркетплейсами в 1С, научитесь решать любые задачи от основных документов и отражении операций в 1С до последних изменений и проверок ФНС.

Разборы

Как изменилась работа на маркетплейсах после введения НДС для упрощенцев. Мини-курс — разберетесь в нововведениях, чтобы оказывать услуги селлерам на УСН, оформлять первичку и отражать операции для них в 1С.

Запись конференции

VII Всероссийская бухгалтерская конференция — из выступления основательницы бухгалтерского агентства Елены Шедис вы узнаете, как изменилась жизнь селлера после введения налоговой реформы, будут дли продавцы на маркетплейсах платить налог на рекламу, в каких программах можно вести учет при работе с маркетплейсами, что проверяет ФНС сейчас и что будет проверять в 2025 и 2026 годах.

Что обсуждают на Консультациях

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