🚀 Взлетаем с новой акцией на онлайн-курсы «Клерка»!

У нас новая космическая акция! Выбирайте онлайн-курсы и тянитесь знаниями прямо к звездам, а цены пусть остаются на Земле. Поторопитесь — 8 апреля взлетаем!

На старт, внимание… полетели! Мы запускаем новую космическую акцию на онлайн-курсы «Клерка». Стартуйте в профессии, откройте для себя новый участок в бухгалтерской Вселенной, летите с новыми знаниями прямо к звездам, а мы задержим цены!

На онлайн-курсах вы получите самые актуальные и полезные знания: как без ошибок заполнить декларацию по НДС за 1 квартал, составлять новые счета-фактуры, настраивать учет НДС на УСН в последней версии 1С и проходить проверки налоговой без стресса. Новые знания дадут мощные заряд для вашей карьеры урсы поднимут ваш доход в космос!

Скорее выбирайте улетные онлайн-курсы и приступайте к обучению! Акция действует до 8 апреля.

Каталог курсов

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе.

На курсе вы разберетесь во всех юридических нюансах работы на маркетплейсах, научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов на маркетплейсах.

Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

Цена до 8 апреля включительно: 4 200 рублей вместо 16 350 рублей.

Купить курс

Онлайн-курс — это отличная возможность приступить к изучению профессии сразу по новым правилам 2025 года. Мы обновили программу и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН.

Цена до 8 апреля включительно: 4 200 рублей вместо 19 900 рублей.

Купить курс

Приближается время сдачи декларации по НДС, и упрощенцы, которые стали плательщиками НДС, должны будут сделать это впервые и сразу по новой форме! Мы собрали всю самую важную информацию для бухгалтеров на УСН в нашем онлайн-курсе.

Вы узнаете, как правильно заполнять отчетность на УСН, много внимание уделим именно декларациям по УСН и НДС, научим вести операций в последней версии 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

Цена до 8 апреля включительно: 4 200 рублей вместо 15 950 рублей.

Купить курс

Вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.

Цена до 8 апреля включительно: 4 200 рублей вместо 12 700 рублей.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».