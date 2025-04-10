Сделайте космический скачок в бухгалтерии! Записывайтесь на профкурсы по акции и приступайте к учебе

Как сдать квартальную отчетность по новым формам, освоить работу в последней версии 1С — сделать это быстро и качественно? Мы знаем ответ! Собрали для вас подборку космических профкурсов, которые помогут вам справляться с текучкой, рассчитывать налоги, составлять бухгалтерскую и налоговую отчетность на высоком уровне, а также станут мощным стартом в карьере!

На старт, внимание… полетели! Мы запускаем новую космическую акцию на курсы повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка». Стартуйте в профессии, откройте для себя новый участок в бухгалтерской Вселенной, летите с новыми знаниями прямо к звездам, а мы задержим цены!

Вы узнаете, как без ошибок заполнить новые декларации по НДС и налогу на прибыль за 1 квартал (осталось меньше месяца!), научитесь составлять новые счета-фактуры, настраивать учет НДС на УСН в 1С и проходить проверки налоговой без стресса.

Скорее выбирайте курсы и занимайте места! Акция действует до 12 апреля.

Каталог курсов

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Если вы так и не разобрались с учетом НДС при УСН в 1С, не знаете, как заполнить новую декларацию по НДС, потому что сталкиваетесь с этой задачей впервые, то наш новый курс будет лучшим решением.

Здесь мы подробно разбираем новые условия по ведению учета на УСН от расчета налогов до отчетности и документооборота в 1С. Вы научитесь настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена до 12 апреля включительно: 8 900 рублей вместо 31 790 рублей.

Старт потока 15 апреля.

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На носу сдача отчетности за 1 квартал 2025 года, многие формы, например, декларации по НДС и налогу на прибыль, будут новыми. Чтобы вы заполнили всю документацию с первого раза без ошибок и претензий налоговиков, мы записали новый расширенный курс с реальными задачами и подробными инструкциями.

Это большой курс профпереподготовки, для которого мы записали почти 300 новых видеоуроков, составили конспекты, современные инструкции с иллюстрациями и скриншотами. Вы узнаете, как выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить управленческий учет, научитесь работать с аналитикой и строить финансовые модели, чтобы на их основе предлагать управленческие решения руководителю.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Старт потока 15 апреля.

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Хороших специалистов по учету ВЭД мало, поэтому они высоко ценятся на рынке. Получите все необходимые знания в сфере международной торговли, чтобы стать таким профессионалом.

Вы научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена до 12 апреля включительно: 10 900 рублей вместо 35 200 рублей.

Старт потока 15 апреля.

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Сотрудничество с селлерами может стать как источником дополнительного заработка для бухгалтера, так и новой сферой для успешной карьеры. Однако большинство продавцов на маркетплейсах работают на УСН, поэтому бухгалтеру необходимо изучить все нюансы сотрудничества с разными торговыми площадками, научиться вести учет операций в 1С.

На курсе вы получите все необходимые навыки и отработаете их на реальных задачах под руководством экспертов «Клерка». Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Старт потока 15 апреля.

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Вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях и убытках, и на основе этой отчетности предлагать руководству управленческие решения. Станете правой рукой руководителя — сможете рассчитывать на повышение зарплаты и карьерный рост.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов.

Цена до 12 апреля включительно: 12 900 рублей вместо 27 000 рублей.

Старт потока 15 апреля.

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