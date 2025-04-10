Сделайте космический скачок в бухгалтерии! Записывайтесь на профкурсы по акции и приступайте к учебе

На старт, внимание… полетели! Мы запускаем новую космическую акцию на курсы повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка». Стартуйте в профессии, откройте для себя новый участок в бухгалтерской Вселенной, летите с новыми знаниями прямо к звездам, а мы задержим цены!
Вы узнаете, как без ошибок заполнить новые декларации по НДС и налогу на прибыль за 1 квартал (осталось меньше месяца!), научитесь составлять новые счета-фактуры, настраивать учет НДС на УСН в 1С и проходить проверки налоговой без стресса.
Скорее выбирайте курсы и занимайте места! Акция действует до 12 апреля.
После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.
Главный бухгалтер на УСН
Если вы так и не разобрались с учетом НДС при УСН в 1С, не знаете, как заполнить новую декларацию по НДС, потому что сталкиваетесь с этой задачей впервые, то наш новый курс будет лучшим решением.
Здесь мы подробно разбираем новые условия по ведению учета на УСН от расчета налогов до отчетности и документооборота в 1С. Вы научитесь настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена до 12 апреля включительно: 8 900 рублей вместо
31 790 рублей.
Старт потока 15 апреля.
Главный бухгалтер на ОСНО
На носу сдача отчетности за 1 квартал 2025 года, многие формы, например, декларации по НДС и налогу на прибыль, будут новыми. Чтобы вы заполнили всю документацию с первого раза без ошибок и претензий налоговиков, мы записали новый расширенный курс с реальными задачами и подробными инструкциями.
Это большой курс профпереподготовки, для которого мы записали почти 300 новых видеоуроков, составили конспекты, современные инструкции с иллюстрациями и скриншотами. Вы узнаете, как выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить управленческий учет, научитесь работать с аналитикой и строить финансовые модели, чтобы на их основе предлагать управленческие решения руководителю.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Старт потока 15 апреля.
Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году
Хороших специалистов по учету ВЭД мало, поэтому они высоко ценятся на рынке. Получите все необходимые знания в сфере международной торговли, чтобы стать таким профессионалом.
Вы научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Цена до 12 апреля включительно: 10 900 рублей вместо
35 200 рублей.
Старт потока 15 апреля.
Бухгалтер маркетплейса
Сотрудничество с селлерами может стать как источником дополнительного заработка для бухгалтера, так и новой сферой для успешной карьеры. Однако большинство продавцов на маркетплейсах работают на УСН, поэтому бухгалтеру необходимо изучить все нюансы сотрудничества с разными торговыми площадками, научиться вести учет операций в 1С.
На курсе вы получите все необходимые навыки и отработаете их на реальных задачах под руководством экспертов «Клерка». Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Старт потока 15 апреля.
Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах
Вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях и убытках, и на основе этой отчетности предлагать руководству управленческие решения. Станете правой рукой руководителя — сможете рассчитывать на повышение зарплаты и карьерный рост.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов.
Цена до 12 апреля включительно: 12 900 рублей вместо
27 000 рублей.
Старт потока 15 апреля.
Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию