Суперакция на профкурсы, чтобы вы провели праздники с пользой для карьеры! Ловите скидки до 73% на все программы обучения

Отчеты за 1 квартал 2025 года остались позади — вы это сделали, поздравляем! Впереди две короткие рабочие недели, и мы знаем, как провести их с пользой. Записывайтесь на профкурсы по акции — учитесь в удобное время, чтобы успеть выспаться и повысить квалификацию за майские праздники. Поторопитесь — старт потока 1 мая.

Ура! Вы закрыли 1 квартал 2025 года — все сдали, за все отчитались уже по новым формам. Осталось поработать три дня и можно выдохнуть, выспаться и, наконец-то заняться давно запланированными делами. Мы придумали, как совместить приятное с полезным. Записывайтесь на курсы повышения квалификации и профпереподготовки по акции — учитесь, где вам удобно, занимайтесь в любое время — пока в духовке готовится пирог или опаздывают гости.

Мегаскидки до 73% действуют только три дня! Выбирайте курсы повышения квалификации и профпереподготовки по акции и записывайтесь — количество мест ограниченно. Приступайте к обучению 1 мая, чтобы у вас в запасе было свободное время. Следующий поток стартует только в середине мая.

Каталог курсов

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Комплексный курс профпереподготовки, который поможет вам вырасти до главбуха. Вы освоите все необходимые навыки для ведения учета от ИП до компаний малого и среднего бизнеса.

Вы научитесь вести учет для компаний на УСН по новым требованиям: работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 72% до 30 апреля: 8 900 рублей вместо 31 790 рублей.

Старт потока 1 мая.

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Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Программа ориентирована на практику, вас ждут задачи по настройке и ведению учета в 1С, заполнению новых форм отчетности и составлению приказов.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73% до 30 апреля: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Старт потока 1 мая.

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Вы узнаете, как правильно принимать и увольнять сотрудников по всем правилам 2025 года. Научитесь вести с нуля кадровый учет, вносить в него корректировки, оформлять больничные, декрет и другие пособия, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате.

На практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73% до 30 апреля: 8 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Старт потока 1 мая.

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Вы узнаете, как удерживать НДФЛ и исчислять страховые взносы оформлять прием и увольнение, а также рассчитывать все виды пособий и вовремя сдавать по ним отчетность.

Мы обновили программу курса и добавили туда информацию по детским выплатам, налоговым ставкам, заполнению новых форм деклараций, лимитам и расчетам больничных на 2025 год. Кроме этого, расширили блок по работе в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 72% до 30 апреля: 8 900 рублей вместо 31 700 рублей.

Старт потока 1 мая.

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