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Обучение для бухгалтеров

Как восстанавливать НДС с авансовых платежей

При получении аванса от покупателя в счет будущей поставки продавец обязан в течение 5 дней составить авансовый счет-фактуру и зарегистрировать его в книге, а второй экземпляр передать покупателю.

Покупатель вправе заявить к вычету авансовый счет-фактуру, но только в том налоговом периоде, когда выполнены все условия для вычета. В то же время перенести вычеты на поздние кварталы нельзя.

Эту операцию отражают в книге покупок с кодом 02. После проведения продавцом отгрузки в счет такой предоплаты покупатель должен восстановить НДС, ранее принятый к вычету по авансовому счету-фактуре.

В случае возврата аванса покупателю, продавец вправе принять к вычету НДС с аванса и зарегистрировать в книге покупок авансовый счет-фактуру с кодом 22. Покупателю при этом надо отразить возврат в книге продаж с кодом 21.

Обо всех нюансах восстановления НДС упрощенцами и организациями на общем режиме налогообложения на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» расскажет консультант-практик по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета со стажем более 20 лет Марина Климова.

Мероприятие пройдет 18-20 июня в онлайн-формате!

В своем выступлении «НДС: сложные вопросы» спикер расскажет о самых актуальных вопросах, связанных с изменениями в налоге на добавленную стоимость:

  1. Работа с новым форматом электронных счетов-фактур и УПД: типичные ошибки и упущенные возможности. Как оптимизировать ЭДО?

  2. Спорные вопросы применения вычетов: когда к вам будут иметь претензии проверяющие, но вы сможете отбиться?

  3. Восстановление НДС: развиваем мифы на конкретных примерах

  4. Приключения «упрощенцев» с НДС. Можно ли игнорировать освобождение? Когда придется восстанавливать налог в рамках применения УСН? Когда НДС к вычету можно принять даже при применении ставок 5 % и 7 %? Что делать с ценой ранее заключенного договора, если ваши отношения с НДС меняются?

  5. Особенности налогового контроля по НДС в 2025 – 2026 гг.

Мы меняем все! Чем запомнится новая Конференция «Клерка»

VIII Всероссийская бухгалтерская конференция «Летняя сессия» пройдет в онлайн-режиме! Вам не придется никуда ехать, прерывать рабочие процессы или переносить долгожданный отпуск. Вы можете выбрать удобный тариф участия — только онлайн или с записями выступлений, чтобы потом пересмотреть интересные доклады или посмотреть их в первый раз — если пропустили.

Еще одна фишка новой Конференции — целых три дня и у каждого своя тема!

  • налоги, отчетность, кадровый и воинский учет;

  • маркетплейсы и Ecom;

  • бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.

Мы понимаем, что многим хочется послушать и про отчетность, и про поиск новых клиентов на рынке. Или про изменения работы на маркетплейсах и налоговые требования, поэтому мы решили не делать параллельные потоки, а разбить выступления спикеров на три дня.

Вам не придется выбирать, какая из тем для вас важнее, можно посмотреть выступления всех экспертов.

Что в программе

18 июня — Налоги-2025: под прицелом ФНС

  • НДС: сложные вопросы

  • Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ

  • Риски налоговой оптимизации 2025

  • Развитие бизнеса за счет государства: Сколково, гранты, льготы

  • Кадровый и воинский учет: изменения 2025

  • Налоговые проверки — 2025

19 июня — Маркетплейсы: от импорта до проверок

  • Бухгалтер маркетплейса

  • НДС при работе на маркетплейсе

  • Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика

  • Налоговые проверки селлеров: требования ФНС

20 июня — Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков

  • Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист

  • Бухгалтер-аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг

  • Психология в бухгалтерии и мышление предпринимателя

  • Требования ФНС и ответственность бухгалтера-аутсорсера

Мы продолжаем работать над программой, чтобы сделать ее еще более интересной и насыщенной, поэтому следите за изменениями на сайте конференции.

Мы пригласили лучших экспертов в своей области! Для вас выступят

  • Марина Климова — консультант-практик по вопросам налогообложения.

  • Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению.

  • Светлана Беляева — основатель и руководитель УКЦ «Разобраться в налогах.

  • Михаил Мухин — президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз».

  • Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

  • Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия».

  • и другие ведущие спикеры страны.

Как стать участником Конференции

Вы можете выбрать Стандартный тариф, в который входит:

  • Доступ к онлайн-выступлениям экспертов все дни конференции;

  • Электронный сертификат участника.

Стоимость билета до 5 мая — 499 рублей, после — 699 рублей!

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Или

Приобрести тариф PRO онлайн+запись, в билет входит:

  • Доступ к онлайн-выступлениям экспертов все дни конференции;

  • Электронный сертификат участника;

  • Запись выступлений и материалы спикеров.

Стоимость билета до 5 мая — 1 499 рублей, после — 2 699 рублей!

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Успейте воспользоваться выгодным предложением!

Мероприятие пройдет онлайн! Даты проведения: 18-20 июня 2025 года (три дня) с 10:00 до 18:00 мск.

Присоединяйтесь и получите всю самую важную и полезную информацию из первых рук!

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