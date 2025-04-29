Как восстанавливать НДС с авансовых платежей

Покупатель вправе заявить к вычету авансовый счет-фактуру, но только в том налоговом периоде, когда выполнены все условия для вычета. В то же время перенести вычеты на поздние кварталы нельзя.
Эту операцию отражают в книге покупок с кодом 02. После проведения продавцом отгрузки в счет такой предоплаты покупатель должен восстановить НДС, ранее принятый к вычету по авансовому счету-фактуре.
В случае возврата аванса покупателю, продавец вправе принять к вычету НДС с аванса и зарегистрировать в книге покупок авансовый счет-фактуру с кодом 22. Покупателю при этом надо отразить возврат в книге продаж с кодом 21.
Обо всех нюансах восстановления НДС упрощенцами и организациями на общем режиме налогообложения на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» расскажет консультант-практик по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета со стажем более 20 лет Марина Климова.
Мероприятие пройдет 18-20 июня в онлайн-формате!
В своем выступлении «НДС: сложные вопросы» спикер расскажет о самых актуальных вопросах, связанных с изменениями в налоге на добавленную стоимость:
Работа с новым форматом электронных счетов-фактур и УПД: типичные ошибки и упущенные возможности. Как оптимизировать ЭДО?
Спорные вопросы применения вычетов: когда к вам будут иметь претензии проверяющие, но вы сможете отбиться?
Восстановление НДС: развиваем мифы на конкретных примерах
Приключения «упрощенцев» с НДС. Можно ли игнорировать освобождение? Когда придется восстанавливать налог в рамках применения УСН? Когда НДС к вычету можно принять даже при применении ставок 5 % и 7 %? Что делать с ценой ранее заключенного договора, если ваши отношения с НДС меняются?
Особенности налогового контроля по НДС в 2025 – 2026 гг.
Мы меняем все! Чем запомнится новая Конференция «Клерка»
VIII Всероссийская бухгалтерская конференция «Летняя сессия» пройдет в онлайн-режиме! Вам не придется никуда ехать, прерывать рабочие процессы или переносить долгожданный отпуск. Вы можете выбрать удобный тариф участия — только онлайн или с записями выступлений, чтобы потом пересмотреть интересные доклады или посмотреть их в первый раз — если пропустили.
Еще одна фишка новой Конференции — целых три дня и у каждого своя тема!
налоги, отчетность, кадровый и воинский учет;
маркетплейсы и Ecom;
бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.
Мы понимаем, что многим хочется послушать и про отчетность, и про поиск новых клиентов на рынке. Или про изменения работы на маркетплейсах и налоговые требования, поэтому мы решили не делать параллельные потоки, а разбить выступления спикеров на три дня.
Вам не придется выбирать, какая из тем для вас важнее, можно посмотреть выступления всех экспертов.
Что в программе
18 июня — Налоги-2025: под прицелом ФНС
НДС: сложные вопросы
Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ
Риски налоговой оптимизации 2025
Развитие бизнеса за счет государства: Сколково, гранты, льготы
Кадровый и воинский учет: изменения 2025
Налоговые проверки — 2025
19 июня — Маркетплейсы: от импорта до проверок
Бухгалтер маркетплейса
НДС при работе на маркетплейсе
Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика
Налоговые проверки селлеров: требования ФНС
20 июня — Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков
Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист
Бухгалтер-аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг
Психология в бухгалтерии и мышление предпринимателя
Требования ФНС и ответственность бухгалтера-аутсорсера
Мы продолжаем работать над программой, чтобы сделать ее еще более интересной и насыщенной, поэтому следите за изменениями на сайте конференции.
Мы пригласили лучших экспертов в своей области! Для вас выступят
Марина Климова — консультант-практик по вопросам налогообложения.
Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению.
Светлана Беляева — основатель и руководитель УКЦ «Разобраться в налогах.
Михаил Мухин — президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз».
Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.
Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия».
и другие ведущие спикеры страны.
Как стать участником Конференции
Вы можете выбрать Стандартный тариф, в который входит:
Доступ к онлайн-выступлениям экспертов все дни конференции;
Электронный сертификат участника.
Стоимость билета до 5 мая — 499 рублей, после — 699 рублей!
Или
Приобрести тариф PRO онлайн+запись, в билет входит:
Доступ к онлайн-выступлениям экспертов все дни конференции;
Электронный сертификат участника;
Запись выступлений и материалы спикеров.
Стоимость билета до 5 мая — 1 499 рублей, после — 2 699 рублей!
Успейте воспользоваться выгодным предложением!
Мероприятие пройдет онлайн! Даты проведения: 18-20 июня 2025 года (три дня) с 10:00 до 18:00 мск.
Присоединяйтесь и получите всю самую важную и полезную информацию из первых рук!
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