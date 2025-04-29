Как восстанавливать НДС с авансовых платежей

Покупатель вправе заявить к вычету авансовый счет-фактуру, но только в том налоговом периоде, когда выполнены все условия для вычета. В то же время перенести вычеты на поздние кварталы нельзя.

Эту операцию отражают в книге покупок с кодом 02. После проведения продавцом отгрузки в счет такой предоплаты покупатель должен восстановить НДС, ранее принятый к вычету по авансовому счету-фактуре.

В случае возврата аванса покупателю, продавец вправе принять к вычету НДС с аванса и зарегистрировать в книге покупок авансовый счет-фактуру с кодом 22. Покупателю при этом надо отразить возврат в книге продаж с кодом 21.

Обо всех нюансах восстановления НДС упрощенцами и организациями на общем режиме налогообложения на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» расскажет консультант-практик по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета со стажем более 20 лет Марина Климова.

Мероприятие пройдет 18-20 июня в онлайн-формате!

В своем выступлении «НДС: сложные вопросы» спикер расскажет о самых актуальных вопросах, связанных с изменениями в налоге на добавленную стоимость: