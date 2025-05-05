🌴 Отправляйтесь в ваш лучший летний отпуск с подпиской Клерк.Премиум

Совсем чуть-чуть осталось до долгожданного лета, а значит, и до летних отпусков. Тех самых, что вы давно планировали и так ждали. Поэтому отдохнуть надо с максимальным удовольствием и комфортом, и в этом вам точно поможет подписка Клерк.Премиум.

Работа бухгалтера связана с постоянным обучением — вышел новый законопроект, Минфин опубликовал важное письмо, обновилась версия 1С и надо заново разбираться в привычных задачах.