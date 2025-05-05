🌴 Отправляйтесь в ваш лучший летний отпуск с подпиской Клерк.Премиум

Совсем чуть-чуть осталось до долгожданного лета, а значит, и до летних отпусков. Тех самых, что вы давно планировали и так ждали. Поэтому отдохнуть надо с максимальным удовольствием и комфортом, и в этом вам точно поможет подписка Клерк.Премиум.
Работа бухгалтера связана с постоянным обучением — вышел новый законопроект, Минфин опубликовал важное письмо, обновилась версия 1С и надо заново разбираться в привычных задачах.
И это только рутина, а ведь есть еще планы на будущее — можно освоить новые инструменты, повысить квалификацию, чтобы не стоять на месте, а расти по карьерной лестнице и увеличивать свой доход.
Подписка Клерк.Премиум — это помощь и экспертная поддержка для бухгалтера. Она позволит вам оставаться в курсе всех изменений, мы соберем самую важную информацию и добавим в подписку. Вам не придется ничего искать — все необходимо уже ждет вас в контенте, который мы обновляем каждый день!
Все новое может вызывать трудности, поэтому мы регулярно публикуем разборы законопроектов и проводим вебинары, чтобы вам было проще разобраться в нововведениях. С подпиской Клерк.Премиум вы получите доступ не только к будущим вебинарам, но сможете смотреть записи уже вышедших вебинаров и выступлений экспертов на Конференциях «Клерка».
Научим пользоваться полезными инструментами и без ошибок заполнять новые формы
Мы регулярно пополняем нашу справочно-правовую базу, загружаем новые нормативные акты, поправки, а также актуальные образцы документов. С подпиской вы получите не только доступ к свежим шаблонам, но и живым тренингам, где вы под руководством эксперта научитесь заполнять любую отчетность, составлять справки или уведомления.
Повышайте квалификацию и осваивайте новые профессии
В подписку Клерк.Премиум входит более 60 онлайн-курсов по разным областям знаний от бухучета до аудита, практические курсы по работе в программах, например, 1С, Excel, и большие общие курсы, как «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» или «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С» и т. д.
Вы сможете актуализировать свои знания, повысить квалификацию или освоить новую профессию, мы поможем вам адаптироваться на новом участке или перейти на аутсорс.
Мы завершили поштучную продажу онлайн-курсов, так что теперь купить курс можно только с подпиской Клерк.Премиум.
Как оформить подписку
Приступайте к обучению на онлайн-курсах прямо сейчас! Оформляйте годовую подписку Клерк.Премиум за 6 000 рублей и получите доступ к большой базе закрытого контента «Клерка»:
Записи 200+ актуальных вебинаров и новые эфиры каждую неделю;
Безлимитные консультации с экспертами;
Статьи с разборами новых правил;
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Онлайн-посещение конференций;
Справочно-правовая система;
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