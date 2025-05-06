Какие документы нужно сдать российской компании при импорте товаров из Казахстана

Декларация по косвенным налогам, заявление, спецификация и акт выполненных работ — рассказываем, как отчитаться перед налоговой и уплатить НДС при импорте из стран ЕАЭС правильно.

Если организация заказывает услуги по международной перевозке у иностранной организации, у которой нет представительства в РФ либо которая оказывает услуги не через это представительство, то при выплате дохода этой организации возникают обязанности налогового агента по налогу на прибыль (пп. 8 п. 1 ст.309 НК РФ).

Но при этом надо учитывать наличие международных договоров об избежании двойного налогообложения.

Согласно Конвенции с Казахстаном, прибыль от международных перевозок облагается налогом на доходы только в государстве, где зарегистрирована организация.

То есть российская организация является налоговым агентом, но не обязана удерживать налог на доходы, если казахстанский перевозчик предоставит документы о резидентстве в Казахстане. Если таких документов нет, то компания-импортер обязана удержать налог на доходы по российским законам.

Так же организация обязана сдать расчет по доходам иностранных организаций (форма 1151056), даже если будут документы о налоговом резидентстве Казахстана.

Заполняется раздел 3 расчета, где и указывается документ о резидентстве, как доказательство, что налог удерживать и платить не нужно.

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