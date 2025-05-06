Как ответить на требование налоговой при обвинении в дроблении бизнеса

ФНС тщательно следит за попытками компаний использовать схемы незаконной налоговой оптимизации. Самые распространенные подозрения — это фиктивные контрагенты, дробление, подмена трудовых отношений, агентский договор, займы, подотчеты и т. д. Особенно часто налоговая приходит к упрощенцам, рассказываем, почему может прийти уведомление и как на него ответить.

Самые частые претензии ФНС к организациям на УСН — это занижение доходов, фиктивное дробление бизнеса, необоснованные расходы, ошибки при подаче уведомления, накопление дебиторской задолженности и уплата налога через проблемный банк.

Зачастую претензии возникают к

безвозмездно полученному имуществу;

сокрытой выручке;

нетипичным сделкам;

субсидиям из бюджета;

доходам по другим спецрежимам предпринимателя (например, ПСН).

Одна из критических ошибок, за которую компанию могут обвинить в незаконном дроблении, — отражение дохода за год, максимально близкого к предельному.

ФНС строже контролирует переход на упрощенку, чем уход с нее. Налоговая рассматривает накопление дебиторской задолженности как мошенническую схему.

Любой налогоплательщик может оказаться в ситуации, когда уплаченный им налог не дошел до бюджета, поскольку у банка отозвали лицензию. Отзыв лицензии — актуальное явление, от которого не может быть застрахован ни один банк.

В каких случаях налоговая направляет требование о предоставлении пояснений

Налоговая вправе запрашивать у упрощенцев документы на камералке, только если вы подали уточненку по УСН через два года после исходной декларации и уменьшили налог или увеличили убытки (п. 8.3 ст. 88 НК).

Инспекторы запрашивают пояснения на «камералках» декларации в следующих случаях:

показали убытки в декларации;

посчитали налог по льготной ставке;

сдали нулевую декларацию;

получили выручку с НДС.

Требование о предоставлении пояснений по УСН налоговая направляет тем компаниям, которые указали в декларации по налогу убыток. Кроме того, такое требование может быть направлено, если в декларации не соблюдаются контрольные соотношения.

Как правильно ответить на требование о предоставлении пояснений

Получив «УСН-требования», проверьте декларацию. Контрольные соотношения, которые должны совпадать в отчете упрощенцев, ФНС привела в письме от №ЕА-4-15/2048@ от 21.02.2023.

Пересчитайте показатели, для которых предусмотрены формулы. Если обнаружили, что неверно рассчитали налог, исправьте ошибки в КУДиР. Заплатите налог, пени и подайте в инспекцию уточненную декларацию. Если сдаете «уточненку» по требованию ИФНС, то пояснения можно не представлять.

Если доходы и расходы в декларации соответствуют данным в «первичке» и в книге учета, поясните, что правильно определили и записали все показатели, необходимые для декларации по УСН, и цифры соответствуют банковской выписке и бухгалтерской отчетности. Ответ на требование по УСН должен содержать причины, по которым деятельность оказалась убыточной.

Подробнее о том, как избежать рисков налоговой оптимизации и как законно снизить налоговую нагрузку на бизнес в 2025 году на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» расскажет основатель и руководитель Академии Финансов и Налогов «АФиНа» Светлана Беляева.

Мероприятие пройдет 18-20 июня в онлайн-формате!

В своем выступлении «Риски налоговой оптимизации 2025» спикер подробно разберет:

Дробление - 2025 и франшиза. Работа с СМЗ. Услуги на аутсорсе: юрист, бухгалтерия, маркетинг, кадры и клиринг. Задаток вместо аванса. Компенсации и подарки сотрудникам. Совмещение налоговых режимов.

Мы меняем все! Чем запомнится новая Конференция «Клерка»

VIII Всероссийская бухгалтерская конференция «Летняя сессия» пройдет в онлайн-режиме! Вам не придется никуда ехать, прерывать рабочие процессы или переносить долгожданный отпуск. Вы можете выбрать удобный тариф участия — только онлайн или с записями выступлений, чтобы потом пересмотреть интересные доклады или посмотреть их в первый раз — если пропустили.

Еще одна фишка новой Конференции — целых три дня и у каждого своя тема!

налоги, отчетность, кадровый и воинский учет;

маркетплейсы и Ecom;

бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.

Мы понимаем, что многим хочется послушать и про отчетность, и про поиск новых клиентов на рынке. Или про изменения работы на маркетплейсах и налоговые требования, поэтому мы решили не делать параллельные потоки, а разбить выступления спикеров на три дня.

Вам не придется выбирать, какая из тем для вас важнее, можно посмотреть выступления всех экспертов.

Что в программе

18 июня — Налоги-2025: под прицелом ФНС

НДС: сложные вопросы

Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ

Риски налоговой оптимизации 2025

Развитие бизнеса за счет государства: Сколково, гранты, льготы

Кадровый и воинский учет: изменения 2025

Налоговые проверки — 2025

19 июня — Маркетплейсы: от импорта до проверок

Бухгалтер маркетплейса

НДС при работе на маркетплейсе

Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика

Налоговые проверки селлеров: требования ФНС

20 июня — Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков

Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист

Бухгалтер-аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг

Психология в бухгалтерии и мышление предпринимателя

Требования ФНС и ответственность бухгалтера-аутсорсера

Мы продолжаем работать над программой, чтобы сделать ее еще более интересной и насыщенной, поэтому следите за изменениями на сайте конференции.

Мы пригласили лучших экспертов в своей области

Консультант-практик по вопросам налогообложения Марина Климова расскажет, как работать с новым форматом электронных счетов-фактур и УПД, развенчает мифы о восстановлении НДС и сделает разбор особенностей налогового контроля по НДС в 2025 – 2026 гг.

Подробные рекомендации и инструкции по прохождению камеральных и выездных налоговых проверок в своем выступлении даст президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз» Михаил Мухин.

Руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Дмитрий Ряховский разберет важную тему требований ФНС и ответственности бухгалтера-аутсорсера. Спикер расскажет, какие риски могут угрожать специалисту в таком режиме работы.

Основные нюансы при составлении отчетности за полугодие и исчислении НДФЛ в своем выступлении разберет Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия».

Подробно о последних изменений в ТК РФ, а также готовящихся законопроектах с поправкам расскажет эксперт по трудовым отношениям и консультант по управлению Елена Пономарева.

Также перед вами выступят и другие ведущие спикеры страны со своими полезными и интересными докладами.

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Мероприятие пройдет онлайн! Даты проведения: 18-20 июня 2025 года (три дня) с 10:00 до 18:00 мск.

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