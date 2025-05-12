⏳ До старта обучения осталось три дня. Выбирайте курсы со скидками до 83% и приступайте к учебе 15 мая!

15 мая стартует обучение на всех курсах повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка». Успейте купить курсы по выгодным ценам со скидками до 83% и сразу приступить к учебе. После обучения вы получите диплом о профпереподготовке, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО.

После долгих выходных так не хочется возвращаться к работе… Нужна сильная мотивация, чтобы быстрее снова приступить к делам и учебе. Поэтому мы запускаем новую суперакцию на курсы повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка». Сейчас вы можете купить курсы по выгодным курсам со скидками до 83%!

Выбирайте курсы по акции и записывайтесь — количество мест ограниченно. Тем более что до старта потока осталось всего три дня!

Каталог курсов

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Комплексный курс по общей системе налогообложения, который сделает из вас настоящего главного бухгалтера.

Помимо ведения учета для компаний на ОСНО и составления отчетности, вы узнаете, как выбрать безопасный метод налоговой оптимизации, научитесь работать с аналитикой и строить финмодели, чтобы на их основе предлагать правильные управленческие решения руководителю.

Вы сможете проводить налоговое планирование и защищать бизнес от налоговых проверок!

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 55%:14 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Старт потока 15 мая.

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Вы получите знания по основным участкам работы бухгалтера: научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Программа обучения ориентирована на практику, поэтому вас ждут задачи по настройке и ведению учета в 1С, заполнению форм отчетности и составлению внутренних документов организации.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Старт потока 15 мая.

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Комплексный курс профпереподготовки, который поможет вам вырасти до главбуха. Вы освоите все необходимые навыки для ведения учета от ИП до компаний малого и среднего бизнеса.

Вы научитесь вести учет для компаний на УСН по новым требованиям: работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 72%: 8 900 рублей вместо 31 790 рублей.

Старт потока 15 мая.

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Вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. В обновленной программе есть уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 69%: 10 900 рублей вместо 35 200 рублей.

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