ФНС утвердила новую форму заявления на получение справки по ЕНС. Что изменилось?

С 8 мая бухгалтеры должны взять в работу новую форму заявления на получение справок о состоянии расчетов с бюджетом. Рассказываем, почему внесли изменения и как теперь работать с заявлением.

С 8 мая нужно использовать новую форму заявления (КНД 1114237) для получения справок о сальдо ЕНС, об уплате налогов и о принадлежности денег, отправленных по ЕНП.

Новая форма и формат утверждены приказом ФНС от 30.01.2025 № ЕД-7-8/61@. Главная цель изменений — сделать заявление более понятным и информативным.

Заявление нужно, чтобы получить такие справки:

о положительном, отрицательном или нулевом сальдо на ЕНС;

об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

о принадлежности сумм, перечисленных по ЕНП.

В новой форме больше подробностей. Можно будет запросить:

детализацию отрицательного сальдо ЕНС;

информацию о суммах формирования предстоящей обязанности и суммах, зачтенных в счет исполнения предстоящей обязанности;

расчет сумм пеней;

детализацию сумм совокупной обязанности по налогам, авансам, сборам, страховым взносам;

информацию по конкретным КБК, КПП, ОКТМО.

Приказ ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@, которым утверждена действующая форма, утратит силу.

Какие еще изменения предстоят по ЕНС

Согласно большому пакету изменений и дополнений в НК (проект), Минфином предложено уточнить нормы о едином налоговом счете (ЕНС).

А именно, уточнят порядок учета на ЕНС решения налогового органа:

о досрочном прекращении действия отсрочки или рассрочки;

об отмене (полностью или частично) решений о предоставлении налогового вычета полностью или частично.

Также дополнят нормы об исключении из сальдо ЕНС суммы, указанной в решении налогового органа о привлечении/отказе в привлечении к ответственности, если суд принял меры предварительной защиты (приостановления действия такого решения) по иску оспаривающего его лица на иные акты налогового органа с размером долга.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но некоторые нормы позже.

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