🔥Вы просили — мы вас услышали! Продлеваем Клерк.Премиум за 6 000 руб. до 20 мая

В среду мы рассказали, что не успели обработать все заявки на оплату подписки Клерк.Премиум до повышения цены и поэтому на один день возвращаем ее для всех. Новость собрала 70 комментариев, где бухгалтеры просили увеличить сроки и дать возможность купить подписку за 6 000 руб. Мы не могли не прислушаться и решили оставить цену до 20 мая.

Подписка Клерк.Премиум — это настоящая палочка-выручалочка каждого бухгалтера. В подписке есть полезные материалы для выполнения ежедневных задач — различные шаблоны, своя справочно-правовая база, разборы законопроектов и тренинги по актуальным изменениям. А также большое количество онлайн-курсов, записей вебинаров и конференций — все то, что поможет не стоять на месте, развиваться, осваивать новые навыки, строить карьеру в большой компании или на аутсорсе.

Кроме полезных материалов, Клерк.Премиум дает еще одну супервозможность — задавать вопросы напрямую экспертам в области бухучета, налогообложения, аудита, работы в 1С и других бухгалтерских программах.

Вы можете быть уверены, что если что-то пойдет не по плану, то найти нужную информацию можно среди материалов подписки, или написать нашим специалистам, которые в течение 3,5 часов помогут найти выход даже из самой трудной рабочей ситуации.

В мае мы обновили подписку Клерк.Премиум — сделали ее еще больше и полезнее. Чтобы наращивать количество экспертов для консультаций, спикеров для вебинаров, выпускать больше практических тренингов и материалы новых форматов, мы приняли решение после праздников поднять цену на 50% с 6 000 руб. до 9 000 руб.

С 12 мая купить годовую подписку можно было уже только за 9 000 руб.!

Но мы получили такое большое количество заявок от тех, кто хотел успеть записаться по старой стоимости, что наши менеджеры просто не успевали отвечать всем. Чтобы все было честно, мы вернули на один день старую цену — 6 000 рублей и предложили вам воспользоваться сложившимися обстоятельствами и запрыгнуть в последний вагон.

Новость о возвращении цены собрала 70 комментариев. Бухгалтеры делились впечатлениями о подписке, спрашивали о возможностях, а главное очень просили отложить повышение цены еще хотя бы на пару дней.

Много обсуждений было по поводу того, стоит ли торопиться и оформлять подписку Клерк.Премиум, откуда такие горячие обсуждения, действительно ли это выгодно.

Много обсуждали возможности подписки, например, нашу справочно-правовую базу, корпоративную подписку и т. д.

Мы, конечно, ценим ваше мнение, поэтому решили пойти навстречу и сдвинуть дату возвращения новой цены!

Купить подписку Клерк.Премиум с полным функционалом и всеми преимуществами за 6 000 руб. в год можно до 20 мая.

В годовую подписку входят:

60+ онлайн-курсов по важным темам.

Записи 200+ актуальных вебинаров и новые эфиры каждую неделю.

Безлимитные консультации с экспертами.

Статьи с разборами новых правил.

Онлайн-посещение конференций.

Справочно-правовая система.

Инструменты и сервисы для работы бухгалтера.

Все обучающие материалы, в том числе онлайн-курсы, теперь доступны только подписчикам Клерк.Премиум. Успейте оформить подписку за 6 000 руб.! 20 мая цена вырастет на 50% и составит 9 000 руб.

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