Как работодателю проверить статус самозанятого

Если организация решила воспользоваться услугами самозанятого, то обязательно нужно убедиться, числится ли специалист в реестре самозанятых. В противном случае компания автоматически становится его налоговым агентом.

Перед тем, как начать сотрудничать с самозанятым, бизнесу стоит проверить его статус. Исполнитель может его лишиться, если его годовой доход превысил 2,4 млн рублей, или он сам снялся с учета в приложении «Мой налог». В таком случае работодатель обязан с каждой выплаты по договору заплатить минимум 43,2% налогов и взносов.

Есть два способа проверить статус самозанятого:

в реестре самозанятых по ИНН;

запросить справку из личного кабинета в приложении «Мой налог».

Как проверить статус самозанятого с помощью ИНН

Убедиться в том, что специалист состоит в реестре самозанятых можно через сервис ФНС «Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого)».

Это самый простой и быстрый способ, проверить актуальный статус исполнителя и убедиться в том, что платить этому самозанятому безопасно.

Как запросить справку напрямую у исполнителя

Проверить статус самозанятого можно другими способами. Например, запросить у плательщика НПД справку.

Документ стоит запрашивать актуальный. Лучше всего — текущей датой. Так будет меньше рисков, что самозанятый успел утратить статус после выдачи справки.

Подробнее о том, как снизить риски работы с самозанятыми, на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» расскажет бухгалтер со стажем 23 года, налоговый консультант, совладелец бухгалтерского агентства и онлайн-школы для бухгалтеров частной практики Лина Залевская.

Мероприятие пройдет 18-20 июня в онлайн-формате!

В своем выступлении «Комиссии по легализации трудовых отношений и риски работы с исполнителями на НПД» спикер подробно разберет:

Риски работы с самозанятыми. Комиссии по легализации: вызовут всех? Что и как запрашивают в рамках проверок комиссии по легализации трудовых отношений. Разграничение ответственности между бухгалтером и юристом в части отношений с самозанятыми. Как бухгалтеру облегчить сбор и контроль наличия документов по исполнителям на НПД. Критерии риска (проверьте свои компании). ⁠ ⁠Образец ответа на запрос комиссии. ⁠Услуги обслуживающих бухгалтерий в части отношений с исполнителями на НПД.

Мы меняем все! Чем запомнится новая Конференция «Клерка»

VIII Всероссийская бухгалтерская конференция «Летняя сессия» пройдет в онлайн-режиме! Вам не придется никуда ехать, прерывать рабочие процессы или переносить долгожданный отпуск. Вы можете выбрать удобный тариф участия — только онлайн или с записями выступлений, чтобы потом пересмотреть интересные доклады или посмотреть их в первый раз — если пропустили.

Еще одна фишка новой Конференции — целых три дня и у каждого своя тема!

налоги, отчетность, кадровый и воинский учет;

маркетплейсы и Ecom;

бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.

Мы понимаем, что многим хочется послушать и про отчетность, и про поиск новых клиентов на рынке. Или про изменения работы на маркетплейсах и налоговые требования, поэтому мы решили не делать параллельные потоки, а разбить выступления спикеров на три дня.

Вам не придется выбирать, какая из тем для вас важнее, можно посмотреть выступления всех экспертов.

Что в программе

18 июня — Налоги-2025: под прицелом ФНС

НДС: сложные вопросы

Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ

Риски налоговой оптимизации 2025

Развитие бизнеса за счет государства: Сколково, гранты, льготы

Кадровый и воинский учет: изменения 2025

Налоговые проверки — 2025

19 июня — Маркетплейсы: от импорта до проверок

Бухгалтер маркетплейса

НДС при работе на маркетплейсе

Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика

Налоговые проверки селлеров: требования ФНС

20 июня — Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков

Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист

Бухгалтер-аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг

Психология в бухгалтерии и мышление предпринимателя

Требования ФНС и ответственность бухгалтера-аутсорсера

Мы продолжаем работать над программой, чтобы сделать ее еще более интересной и насыщенной, поэтому следите за изменениями на сайте конференции.

Мы пригласили лучших экспертов в своей области

Консультант-практик по вопросам налогообложения Марина Климова расскажет, как работать с новым форматом электронных счетов-фактур и УПД, развенчает мифы о восстановлении НДС и сделает разбор особенностей налогового контроля по НДС в 2025 – 2026 гг.

Руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Дмитрий Ряховский разберет важную тему требований ФНС и ответственности бухгалтера-аутсорсера. Спикер расскажет, какие риски могут угрожать специалисту в таком режиме работы.

Основные нюансы при составлении отчетности за полугодие и исчислении НДФЛ в своем выступлении разберет Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия».

Подробно о последних изменений в ТК РФ, а также готовящихся законопроектах с поправкам расскажет эксперт по трудовым отношениям и консультант по управлению Елена Пономарева.

Также перед вами выступят и другие ведущие спикеры страны со своими полезными и интересными докладами.

Скорее переходите на сайт и регистрируйтесь!

Купить билет

Мероприятие пройдет онлайн! Даты проведения: 18-20 июня 2025 года (три дня) с 10:00 до 18:00 мск.

Присоединяйтесь и получите всю самую важную и полезную информацию из первых рук!