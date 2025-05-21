❗️За ошибки в обращении с персданными теперь грозит штраф до 5 млн руб.! Защититься поможет новый курс для бухгалтеров «Новые правила по защите персданных - 2025»

С 30 мая меняется порядок обработки и хранения персданных сотрудников. За ошибки полагаются огромные штрафы и уголовная ответственность до 8 лет. Расскажем, как безопасно работать с данными, оформлять согласия в 1С, отвечать на требования Роскомнадзора, заполнять необходимые документы и вносить изменения на сайт — на новом онлайн-курсе.

С 30 мая 2025 года в России вступают в силу изменения закона о персональных данных, которые меняют весь подход работы оператора по обработке персональных данных, уведомлению Роскомнадзора, работой с утечкой данных. Но самое страшное, что всем операторам теперь грозят большие штрафы и даже уголовная ответственность с лишением свободы до 8 лет. Научим работать по актуальным правилам на новом онлайн-курсе «Новые правила по защите персданных - 2025».

Здесь нет лишней теории с погружением во все хитросплетения современного законодательства. Только самая важная информация по обработке данных, а также готовые шаблоны с примерами заполнения и подробные инструкции по внедрению изменений на сайт компании.

О чем курс

Мы подробно разберем все требования закона 152-ФЗ, а также изменения, которые вступают в силу с 30 мая 2025 года.

На онлайн-курсе вы узнаете, что относится к персональным данным и какие документы регламентируют работу с ними, разберетесь в основных положениях по защите, обработке, хранении и уничтожении данных, научитесь оформлять согласие в 1С:ЗУП.

В программе большое количество практических заданий по заполнению документации и уведомлений, которые надо подавать в Роскомнадзор. Все необходимые шаблоны и инструкции уже есть среди материалов онлайн-курса.

Начните учиться на онлайн-курсе уже сегодня со скидкой 67% за 14 990 4 900 руб. и защититесь от огромных штрафов за ошибки!

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Курс основан на проработке теории и практическом опыте экспертов Клерка.