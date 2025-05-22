😱 Безлимитных консультаций в подписке Клерк.Премиум больше не будет! Успейте купить полный пакет до 26 мая

Только до 26 мая вы можете купить годовую подписку Клерк.Премиум за 9 000 руб. с безлимитными консультациями. Потом их будет только пять — остальные нужно будет покупать отдельно. Поспешите — скорее оформляйте подписку с онлайн-курсами, разборами и поддержкой экспертов 24/7, пока этот тариф еще доступен!

Мы ликвидируем тариф Клерк.Премиум с безлимитными консультациями! Сейчас подписчики могут задавать сколько угодно вопросов экспертам из разных областей — в любое время, и всегда быть уверенными в быстром ответе и помощи специалистов. Но скоро такой возможности не будет. Мы ограничим количество экспертных консультаций до пяти.

В годовой подписке Клерк.Премиум останутся наши лучшие образовательные материалы: онлайн-курсы, разборы законов, записи вебинаров и др., пять консультаций экспертов, но если вам понадобится дополнительные, то их нужно будет покупать отдельно.

Только до 26 мая у вас есть возможность купить действующий годовой тариф Клерк.Премиум за 9 000 руб. с безлимитными консультациями наших экспертов. Поспешите — осталось всего несколько дней!

Зачем бухгалтеру консультации экспертов

Даже если вы больше 10 лет в профессии, это еще не означает, что вы никогда не окажетесь в трудной рабочей ситуации. Вышел новый законопроект, а вы пропустили важные новости и теперь не знаете, как быстро разобраться во всем. Или нужно срочно сдать отчет, а у вас вылетело из головы, где именно в 1С его оформить. Время идет, руководитель подгоняет, а тут еще коллеги просят что-то объяснить — голова кругом, стресс, нервы… Постоянная усталость и выгорание.

Избежать этих проблем можно, если рядом есть более опытный коллега, который в любой момент может взять на себя часть задач — разгрузить вас и ускорить работу. И это не обязательно должен быть сосед по офису, с этим отлично справятся эксперты «Клерка». Им вы можете задать любой вопрос и в течение 3,5 часов уже получить помощь.

Сейчас подписчикам Клерк.Премиум доступны безлимитные консультации, а это значит, что весь год можно задавать сколько угодно вопросов нашим профессионалам. Но совсем скоро мы ликвидируем этот тариф и ограничим количество консультаций до пяти.

С 26 мая в годовой подписке Клерк.Премиум больше не будет безлимитных консультаций. Поспешите — у вас есть еще несколько дней, чтобы успеть оформить самый выгодный тариф Клерк.Премиум с консультациями!

Сейчас в годовую подписку входят:

60+ онлайн-курсов по важным темам.

Записи 200+ актуальных вебинаров и новые эфиры каждую неделю.

Безлимитные консультации с экспертами.

Статьи с разборами новых правил.

Онлайн-посещение конференций.

Справочно-правовая система.

Инструменты и сервисы для работы бухгалтера.

Все обучающие материалы, в том числе онлайн-курсы, доступны только подписчикам Клерк.Премиум. Успейте до 26 мая оформить подписку с безлимитными консультациями за 9 000 руб.!

Купить подписку

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.