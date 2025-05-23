Новые требования к сайту: какие нарушения будет отслеживать Роскомнадзор с 30 мая 2025 г.

С 30 мая Роскомнадзор вводит новые требования по работе с персональными данными. Теперь компании должны регулярно отчитываться об изменениях, а также методах и формах сбора информации на сайте организации. Рассказываем, по какой форме составить уведомление, чтобы избежать штрафов до 15 млн руб.

С 30 мая в силу вступает ряд изменений по обработке и хранению персональных данных. Роскомнадзор уже объявил о новых требованиях и штрафах до 15 млн руб. за их нарушения. Основные изменения касаются уведомления Роскомнадзора по работе с персональными данными и работой с файлами cookie.

Рассказываем, как перестроить работу уже сейчас, чтобы не напороться на неприятности с законом и огромные штрафы.

1. Необходимо уведомить Роскомнадзор о сборе и хранении персональных данных, пока компания еще не начала с ними работать.

За отсутствие регистрации компании грозят штрафы, которые с 30 мая стали больше и теперь составляют:

для юридических лиц — от 300 000 до 1 000 000 руб.;

для должностных лиц — от 50 000 до 100 000 руб.;

для ИП — от 10 000 до 30 000 руб.

2. Необходимо своевременно сообщать в Роскомнадзор об изменениях в сведениях о компании или форме обрабатываемых данных.

3. Информацию о пользователях нужно хранить на территории РФ, чтобы передавать данные за границу нужно сначала получить разрешение от Роскомнадзора.

4. Необходимо заранее уведомить Роскомнадзор об использовании метрик: Google Analytics, Яндекс.Метрика. Для использования Google Analytics и других иностранных счетчиков требуется разрешение Роскомнадзора.

5. Об утечке персональных данных и предпринятых мерах для их восстановления необходимо сообщить в Роскомнадзор в течение 24 часов.

Подробнее о том, как работать в новых условиях с персональными данными, чтобы избежать проблем с законом и штрафов до 15 млн руб., расскажет руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет — Елена Ярушкина на вебинаре «Работа с персональными данными с 30 мая 2025 года: регистрация в Роскомнадзоре, cookie и новые штрафы».

Вебинар состоится 27 мая в 15:00 мск.

На вебинаре обсудим:

Регистрация в Роскомнадзоре: срок уведомления. Уведомления Роскомнадзора: когда нужно, сроки, образцы. Локализация баз данных и трансфер данных. Файлы cookie и защита персональных данных. Ответственность за утечку персональных данных: новые штрафы. Что нужно сделать сейчас владельцам сайтов.

Также вы получите в качестве бонуса 4 шаблона уведомлений в Роскомнадзор + 4 образца заполнения!

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Ждем вас на вебинаре 27 мая в 15:00 мск!