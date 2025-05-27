💣 Закрываем сезон! Финальная распродажа курсов «Клерка» перед летом

Вы еще успеваете подготовиться к лету! До 30 мая на все курсы повышения квалификации и профпереподготовки действуют мегаскидки до 80%. Выбирайте курсы и скорее записывайтесь — старт потока 1 июня.

Через неделю наступит лето! С одной стороны — это солнце, зелень, а с другой — душный офис и желание сбежать за город, чтобы не сидеть за компьютером в такую жару. Не хотите задыхаться в офисе — и не надо, меняйте все, что не нравится. Переходите на аутсорс и работайте только прохладными вечерами, расширяйте свои знания, изучайте новые инструменты, чтобы получить повышение, а вместе с ним и самый комфортный кабинет с мягким креслом и качественным кондиционером.

Меняйте свое лето! Выбирайте лучшие курсы повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка» со скидками до 80% — осваивайте новые специальности, расширяйте возможности, чтобы проводить любое время года так, как вам хочется.

Каталог курсов

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 9 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Старт потока 1 июня.

Записаться

Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, работать с управленкой, будете с легкостью проходить налоговые проверки и защищать компанию от претензий ФНС. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Старт потока 1 июня.

Записаться

Вы узнаете, как удерживать НДФЛ, рассчитывать страховые взносы, нанимать и увольнять сотрудников. Мы обновили программу и добавили уроки по детским выплатам, налоговым ставкам, заполнению новых форм деклараций, лимитам, расчетам больничных на 2025 год, а также расширили блок по работе в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 72%: 8 900 рублей вместо 31 700 рублей.

Старт потока 1 июня.

Записаться

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс. Станете незаменимым помощником руководителя и сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов.

Цена со скидкой 71%: 7 900 рублей вместо 27 000 рублей.

Старт потока 1 июня.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».