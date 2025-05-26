Топ-8 ошибок при заполнении уведомления об обработке персданных

С 30 мая в силу вступают новые правила по работе с персональными данными. Теперь организации обязаны регулярно отчитываться о любых изменениях, причем делать это надо в соответствии со строгими требованиями. Рассказываем, по какой форме составить уведомление, чтобы избежать штрафов до 15 млн руб.

Новые требования по сбору, обработке и хранению персональных данных станут обязательными уже с 30 мая. Роскомнадзор рассказал, какие ошибки чаще всего допускают операторы данных при подаче уведомлений. Сделайте себе шпаргалку, чтобы не испортить отчет и не нарваться на огромные штрафы.

1. Уведомление оформлено не на бланке организации

Документ, подаваемый в Роскомнадзор, в обязательном порядке должен быть составлен на бланке оператора персданных или, как минимум, заверен печатью организации (на подписи руководителя или уполномоченного лица), а также иметь исходящий номер и дату.

2. В уведомлении не указан или указан не в полном объеме адрес оператора персданных

Оператор персональных данных обязан указать в подаваемом в Роскомнадзор уведомлении в полной форме свой адрес (почтовый индекс, муниципальный район (для организаций районов области), улица, номер дома, корпус — если имеются).

3. Наименование организации в уведомлении не соответствует указанным на бланке и (или) печати, сведениям в ЕГРЮЛ

Все данные, которые указаны в уведомлении, обязательно должны соответствовать сведениям о компании в ЕГРЮЛ.

4. В поле «Категории персональных данных» указаны данные конкретных лиц или используются сокращения

Роскомнадзор предписывает в полном объеме указывать перечень категорий персональных данных. Сокращения: «и др.», «и т.п.», «другая информация», «анкетные данные» — недопустимы.

Информация, которая относится к физическому лицу: паспортные данные, водительские права, удостоверение, свидетельство о рождении, военный билет, документ об образовании и привет., не может быть одной из категорий персональных данных.

5. Поле «Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются» заполнено не полностью

В поле «Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются» указаны не все категории субъектов персональных данных, также используются фразы: «и др.», «и т.п.», «другая информация», упоминаются сторонние юридические лица.

6. В поле «Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О персональных данных» указаны скопированные примеры

Для заполнения этого поля оператор должен провести анализ предложенных шаблонов и применить только те слова, которые относятся к деятельности компании.

7. В уведомлении стоит подпись неуполномоченного лица

Документ должен быть подписан одним из уполномоченных лиц:

генеральным директором, директором, президентом компании и т. д.;

руководителем, действующим на основании положения;

представителем юридического лица, исполняющий обязанности на основании доверенности. В этом случае, подавая уведомление в Роскомнадзор, оператор должен приложить документ, подтверждающий полномочия лица на подписание документов.

8. Нет контактных данных исполнителя

В уведомлении должна быть указана информация для обратной связи с исполнителем.

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