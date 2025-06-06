Топ-5 популярных вопросов бухгалтеров на Клерк.Консультациях в июне

Даже если вы больше 10 лет в профессии, это еще не означает, что вы никогда не окажетесь в трудной рабочей ситуации. Бывают случаи, когда вам срочно нужна помощь или рабочий совет — что-то важное вылетело из головы, о чем-то даже не слышали, а решить задачу надо как можно скорее, то вам на помощь всегда готовы прийти эксперты «Клерка».
Задайте свой вопрос или опишите рабочую ситуацию и уже через 3,5 часа вы получите подробный ответ от специалиста-практика с большим опытом.
Мы выбрали пять самых популярных вопросов, которые волную большое количество бухгалтеров, и сделали для вас подборку. Читайте внимательно — возможно, среди них есть ответ на ваш запрос.
Вопрос №1. Если ИП на патенте и нет сотрудников, нужно ли сдавать уведомление в Роскомнадзор?
Ответ эксперта:
Если ИП обрабатывает персональные данные сотрудников или контрагентов в электронном виде, то нужно подавать уведомление в Роскомнадзор. Под персданными понимаются: полные ФИО, номера телефонов, электронная почта, ИНН, СНИЛС, домашний и рабочий адрес, номер паспорта, состояния здоровья, размер зарплаты и т.д., то есть любая информация, которая позволяет идентифицировать человека.
Вопрос №2. Как ответить на требование налоговой по сомнительным долгам?
Бухгалтер поясняет: расчетная сумма налога на прибыль по ставке 20% с суммы значений строки 302 приложения №2 листа 2 декларации суммы безнадежных долгов превышает 50 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам для целей налогообложения в 2024 г. не формировался. Списаны долги за 2015-2021 гг. Как правильно предоставить пояснение?
Ответ эксперта:
По строке 302 Приложения №2 к листу 02 отражаются безнадежные долги. Лимит суммы, которая может быть учтена при расчете налога на прибыль при списании дебиторской задолженности, НК не установлен. При этом расходы в виде отчислений в резерв по сомнительным долгам отражаются как внереализационные в строке 200 Приложения №2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль.
Иными словами, нужно ответить, что декларация не содержит ошибок, по строке 302 отражена безнадежная дебиторская задолженность на основании пп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ, формирование резерва по сомнительным долгам учетной политикой не предусмотрено.
Вопрос №3. Какой договор заключить с руководителем компании-владельцем авто для учета по нему расходов: договор аренды или соглашение об использовании авто с компенсацией?
Ответ эксперта:
У соглашения об использовании есть существенный минус. В налоговых расходах можно учесть очень ограниченную сумму расходов, (в том числе и ГСМ). Для налога на прибыль компенсацию и расходы на ГСМ можно учесть лишь в пределах лимита: 2 400 руб. в месяц за автомобиль с двигателем 2 000 куб. см и меньше, 3 000 руб. - с двигателем больше 2 000 куб. см (письмо Минфина от 17.01.2025 N 03-03-07/3188). Поэтому если планируете учитывать существенные затраты на ГСМ, то берите в аренду.
Вопрос №4. Физлицо хочет нанять для стройки иностранных граждан, у которых есть патент. Как все оформить?
Ответ эксперта:
Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, могут заключать с работниками договоры подряда на выполнение работ (договоры ГПХ), в том числе и с иностранными лицами, если у них есть право на работу в РФ. Если у иностранного гражданина есть патент на работу в вашем регионе, то с ним можно заключить договор. Патент из другого региона не подходит (п.4.2 ст.13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).
Физлицо обязано уведомить МВД о заключении договора с иностранцем в срок 3 дня с даты заключения договора. Форма утверждена Приказом МВД России от 30.07.2020 № 536. Так же надо будет уведомить об окончании или прекращении договора. Работник с патентом тоже обязан уведомить миграционную службу о заключении договора, форма утверждена Приказом МВД России от 05.09.2023 №655.
Вопрос №5. Нужно ли учитывать баллы и базовое вознаграждение Ozon в доходах ИП на УСН? Как ответить на требование налоговой?
Бухгалтер поясняет: от налоговой пришло требование «Однако в состав доходов налогоплательщиком не включаются данные гр.7 «Баллы за скидки», которые участвуют в формировании суммы «Итого к начислению» (гр.5+6-11) и перечисляются в итоге на расчетный счет продавца. Кроме того, в состав доходов не включена гр. 11 «Базовое вознаграждение Ozon, руб.».
Ответ эксперта:
Согласно п. 2.6.1.2. оферты Ozon: «В рамках подключения к расчётам Баллами за скидки Продавец дает поручение Ozon устанавливать скидки на товары от имени и за счет Продавца (с последующим начислением Баллов)» и п. 2.6.1.3. «Ozon обязан начислить Продавцу Баллы, которые Продавец использует для получения скидки на услуги по Договору...».
Это значит, что скидки на товар Ozon дает покупателям от имени Продавца. А потом Ozon предоставляет скидку продавцу на услуги в размере начисленных баллов. То есть по условиям договора, продавец в целях продвижения товара и увеличения продаж, дает согласие на то, чтобы Ozon давал покупателям скидку на товары, а также снижаются расходы продавца на услуги маркетплейса. Баллы не являются доходом по УСН.
Базовое вознаграждение Ozon, руб. , строка 12 отчета (почему-то в требовании указана 11 строка) указывается для расчета скидки, которую предоставляет маркетплейс на свои услуги, а стоимость услуг указывается Ozon в УПД. Стоимость проданного товара рассчитывается как столбики 5+6-13-14.
В ответе на требование можно указать то, что налоговая база рассчитана в соответствии с ежемесячными отчетами Ozon, как стоимость проданного товара и выплат по механикам лояльности партнеров, стоимость удержанного маркетплейсом вознаграждения из дохода не вычиталась.
Как задать свой вопрос экспертам «Клерка»
Вы также можете рассчитывать на постоянную помощь и поддержку профессионалов. Только сегодня, 6 июня, вы можете купить годовую подписку Клерк.Премиум за 9 000 руб. и получить возможность задавать неограниченное количество вопросов экспертам в течение всего года.
🔥 Успейте купить тариф с безлимитными консультациями до конца дня — завтра такой возможности уже не будет!
Подписка — это лучший информационный помощник бухгалтера в работе, а также постоянная поддержка экспертов.
Также в подписку входят:
более 60 онлайн-курсов, которые нельзя купить поштучно, они есть только в подписке!
записи вебинаров и конференций;
консультации экспертов,
собственная справочно-правовая база;
и много полезных инструментов — календарь для бухгалтера, калькулятор отпускных, большая база с актуальными шаблонами и образцами документов.
Только сегодня вы можете купить подписку Клерк.Премиум по секретному тарифу с безлимитными консультациями за 9 000 руб.!
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
Начать дискуссию