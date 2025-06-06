Топ-5 популярных вопросов бухгалтеров на Клерк.Консультациях в июне

Вопрос №5. Нужно ли учитывать баллы и базовое вознаграждение Ozon в доходах ИП на УСН? Как ответить на требование налоговой?

Бухгалтер поясняет: от налоговой пришло требование «Однако в состав доходов налогоплательщиком не включаются данные гр.7 «Баллы за скидки», которые участвуют в формировании суммы «Итого к начислению» (гр.5+6-11) и перечисляются в итоге на расчетный счет продавца. Кроме того, в состав доходов не включена гр. 11 «Базовое вознаграждение Ozon, руб.».

Ответ эксперта:

Согласно п. 2.6.1.2. оферты Ozon: «В рамках подключения к расчётам Баллами за скидки Продавец дает поручение Ozon устанавливать скидки на товары от имени и за счет Продавца (с последующим начислением Баллов)» и п. 2.6.1.3. «Ozon обязан начислить Продавцу Баллы, которые Продавец использует для получения скидки на услуги по Договору...».

Это значит, что скидки на товар Ozon дает покупателям от имени Продавца. А потом Ozon предоставляет скидку продавцу на услуги в размере начисленных баллов. То есть по условиям договора, продавец в целях продвижения товара и увеличения продаж, дает согласие на то, чтобы Ozon давал покупателям скидку на товары, а также снижаются расходы продавца на услуги маркетплейса. Баллы не являются доходом по УСН.

Базовое вознаграждение Ozon, руб. , строка 12 отчета (почему-то в требовании указана 11 строка) указывается для расчета скидки, которую предоставляет маркетплейс на свои услуги, а стоимость услуг указывается Ozon в УПД. Стоимость проданного товара рассчитывается как столбики 5+6-13-14.

В ответе на требование можно указать то, что налоговая база рассчитана в соответствии с ежемесячными отчетами Ozon, как стоимость проданного товара и выплат по механикам лояльности партнеров, стоимость удержанного маркетплейсом вознаграждения из дохода не вычиталась.