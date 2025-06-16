Повышайте квалификацию, чтобы искусственный интеллект не занял ваше рабочее место! Курсы, которые помогут обойти ИИ, по минимальным ценам
Начались массовые сокращения бухгалтеров. Все чаще работодатели отдают предпочтение искусственному интеллекту, который умеет быстро обрабатывать большие объемы данных и не допускает ошибок из-за человеческого фактора.
Для бухгалтера это опасный звонок — ИИ наступает на пятки, с ним невозможно соперничать по скорости работы, поэтому нужно срочно повышать квалификацию и делать упор на те навыки, которые требуют опыта и стратегического мышления.
Не теряйте времени, если не хотите остаться без работы! Выбирайте курсы по навыкам, которые не заменит ИИ, со скидками до 83%.
После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.
Главный бухгалтер на ОСНО
Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.
Вы станете универсальным специалистом, который может использовать большое количество разнообразных навыков — от расчетов до оформления сделок. Преподаватели поделятся с вами опытом и профессиональными знаниями, лайфхаками, о которых машинный интеллект и не подозревает.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
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Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах
На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс. Станете незаменимым помощником руководителя и сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.
Даже если ИИ сможет построить таблицу, но правильно использовать ее в планировании, найти общий язык с руководителем, понять его запрос и задачи — может только реальный специалист, и мы поможем вам стать таким.
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Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году
Вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. В обновленной программе есть уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.
Международный бизнес — это не только расчеты, но и психология, умение строить коммуникацию. Мы расскажем, как делать работу ВЭД более эффективно, поделимся фишками, о которых ИИ не знает.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
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Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя
Вы научитесь собирать и анализировать данные о финансовых потоках, делать финансовые прогнозы и выводы, узнаете, как визуализировать информацию в виде понятных отчетов и графиков, сможете делать выводы на основе финансовой отчетности и принимать управленческие решения на основе данных — ИИ без практического опыта с этим точно не справится. А вы получите его сполна из профессионалов, которые в этом деле уже много лет.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
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